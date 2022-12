Enfinity Global annonce la clôture d'un financement de 142 millions d'euros pour la construction de trois centrales solaires de 112 MW en Italie

MIAMI, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, un leader dans le domaine des énergies renouvelables, a conclu un financement à long terme et un financement TVA de 142 millions d'euros, ainsi que des facilités LC pour la construction de trois centrales solaires de 112 MW en Italie.

Ce financement comprenait deux tranches : Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) et BayernLB ont assuré le financement de deux centrales électriques représentant au total 72 MW, et une tranche supplémentaire de 40 MW à laquelle participait également Nomura. Ces institutions ont agi à titre de Mandated Lead Arrangers (chefs de file mandatés) pour chaque financement de projet grâce à une structure de club deal qui comprend 85 millions d'euros de financement de dette senior sans recours, et 57 millions d'euros de financement de TVA et de facilités LC (AAE et modules PV).

« Nous sommes heureux de nous associer à trois institutions financières de premier plan et de démontrer la qualité de notre portefeuille et la profondeur du secteur des financements », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Enfinity Global compte d'autres projets autorisés de 318 MW et s'engage à réaliser ses projets supplémentaires en phase d'autorisation avancée de 2 GW en Italie. Notre objectif est de fournir des solutions à nos clients en proposant une énergie propre prévisible et abordable. Notre plan permettra d'accélérer la réalisation de l'objectif d'indépendance énergétique du pays tout en créant des milliers d'emplois dans l'économie verte. »

Le portefeuille de 112 MW est situé dans la région du Latium et devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2024. Ces centrales solaires produiront 191 GWh d'électricité propre par an, soit une quantité suffisante pour alimenter 71 000 foyers et compenser 76 500 tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la quantité capturée par 3 500 arbres adultes.

Benoit Felix, responsable mondial de la dette structurée chez Santander CIB, a déclaré : « Nous jouons un rôle clé dans l'accélération de la transition énergétique. Le soutien apporté à Enfinity Global renforce notre position de leader dans le secteur des énergies renouvelables et témoigne de notre engagement en faveur du développement durable. Félicitations à Enfinity Global et à toutes les personnes qui participent à l'exécution de ces projets. »

« BayernLB est fière de contribuer davantage à la mise en place d'un système énergétique sans émissions en Italie et dans le monde. Cette transaction a montré que les projets liés à la parité réseau deviendront la classe d'actifs dominante dans le secteur des énergies renouvelables », a déclaré Jonas Benholz, responsable du financement de projets en Europe du Sud.

Enfinity Global est un producteur indépendant d'énergie d'envergure mondiale qui possède un portefeuille d'énergies renouvelables de plus de 7 GW en cours d'exploitation, de construction et de développement sur des marchés énergétiques aux fondamentaux solides.

Le plan REPower EU de l'Union européenne a ouvert la voie en Italie à un déploiement accéléré des énergies renouvelables, avec pour objectif de parvenir à 30 % de la consommation totale d'énergie et à 55 % de la production d'électricité d'ici 2030.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, créée en 2018. Avec des bureaux aux États-Unis, en Asie et en Europe et un portefeuille de projets de plus de 7 GW à différents stades de développement et d'exploitation, la société entend contribuer de manière significative à la transition vers une économie durable et carboneutre. Plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable, Enfinity Global se consacre au développement, au financement, à la construction, à l'exploitation et à la possession d'actifs liés à l'énergie renouvelable. L'équipe dirigeante d'Enfinity apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience de financement dans le secteur des énergies renouvelables et plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis. www.enfinity.global .

À propos de Santander Corporate & Investment Banking

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) est la division mondiale de Santander qui soutient les entreprises et les clients institutionnels, en leur offrant des services sur mesure et des produits de gros à valeur ajoutée adaptés à leur complexité et à leur sophistication, ainsi que des normes bancaires responsables qui contribuent à faire avancer la société.

À propos de BayernLB

En tant que banque spécialisée simplifiée, BayernLB est un important bailleur de fonds pour les économies bavaroise et allemande. Elle est engagée en faveur du progrès. Ses clients - entreprises, caisses d'épargne, investisseurs institutionnels et secteur public - sont au cœur de son approche durable. Dans le cadre de ses activités avec les entreprises clientes, BayernLB se concentre sur des secteurs d'avenir tels que la mobilité, l'énergie, la technologie, la construction et les ressources de base, ainsi que la fabrication et l'ingénierie. La Banque aide les entreprises de ces secteurs en particulier à développer avec succès leurs modèles commerciaux. En tant que financier de l'immobilier, le groupe BayernLB offre un savoir-faire à 360 degrés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité immobilière - et dans une grande diversité de classes d'actifs. BayernLB est la banque centrale des caisses d'épargne bavaroises et, depuis des décennies, elle est une partenaire éprouvée pour ces institutions et pour d'autres caisses d'épargne dans toute l'Allemagne. DKB, filiale du groupe et banque technologique, offre à ses plus de 4,5 millions de clients une excellente expérience client et des solutions numériques exceptionnelles. BayernLB est détenue par l'État libre de Bavière et l'Association des caisses d'épargne bavaroises.

