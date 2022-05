Enfinity Global nomeia Ricardo Díaz como CEO das Américas e anuncia entrada de seu negócio nos Estados Unidos, Canadá e América Latina

"Ricardo tem um histórico comprovado como investidor e líder. A Enfinity Global entrará formalmente no mercado de energias renováveis na América em 2022 sob a liderança de Ricardo. A Enfinity Global planeja expandir globalmente em torno de quatro negócios complementares: Serviços de Energia, Mobilidade, Economia Circular e Gestão de Água. Nosso crescimento é impulsionado por valores essenciais que pessoas como Ricardo incorporam com perfeição, e temos a sorte de tê-lo em nossa empresa", comentou Carlos Domenech, CEO da Enfinity Global.

Antes de ingressar na Enfinity Global, Ricardo Díaz foi membro fundador e atuou como diretor administrativo, diretor das Américas e membro do Comitê Executivo da Cubico Sustainable Investment, onde criou uma plataforma global de energias renováveis com mais de 4 GW e presença em 13 países. Anteriormente, ele trabalhou no Banco Santander como diretor geral e diretor de investimentos principais para a Europa, onde gerenciou um fundo proprietário de energias renováveis, investindo mais de 1,5 bilhão de dólares em ativos de geração de energias renováveis, transporte e água. Ricardo Díaz é bacharel em economia e tem MBA pela London Business School, além de formação executiva pela Harvard Business School.

"Tenho o prazer de me associar à Enfinity Global à medida que a transição energética rumo a economia sustentável livre de emissões de CO2 para combater as mudanças climáticas requer ações ousadas e imediatas impulsionadas por empresas e líderes empreendedores", declarou Ricardo Díaz. "A Enfinity Global teve um enorme crescimento nos últimos quatro anos graças a uma estratégia de negócios que atraiu o apoio de importantes investidores e chamou a atenção do setor."

A Enfinity Global conta atualmente com um portfólio de projetos de mais de três gigawatts de energia renovável em diferentes estágios de desenvolvimento, construção e operações. A empresa está focada na construção de plataformas verticais na Europa, Japão, Índia e Américas. A Enfinity Global anunciou recentemente a aquisição de um dos maiores portfólios de projetos de energia solar no Japão, composto por 250 MW e um valor empresarial de aproximadamente US$ 1 bilhão em parceria com a Nomura e o PAG. Além disso, em setembro de 2021, a Enfinity Global anunciou um empréstimo de US$ 300 milhões para avançar em seu desenvolvimento global com a CarVal Investors.

A Enfinity Global Inc., juntamente com suas subsidiárias, é uma empresa líder em serviços de energia renovável e sustentabilidade com sede nos EUA. Como uma plataforma global de soluções em energias renováveis, seu foco é o desenvolvimento, financiamento, construção, operação e propriedade de ativos de energias renováveis. Com escritórios na América do Norte, Ásia e Europa, a empresa desenvolve soluções sustentáveis para ajudar a obter uma pegada de carbono zero e permitir uma transição sustentável para uma economia mundial livre de carbono. Para mais informações sobre a Enfinity Global, acesse: www.enfinity.global.

