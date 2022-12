Enfinity Global nomme Julio Fournier directeur de la croissance

MIAMI, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé la nomination de Julio Fournier Fisas au poste de directeur de la croissance afin d'accélérer l'exécution de l'entreprise dans diverses stratégies, notamment le stockage et la commercialisation de l'énergie.

Julio Fournier Fisas, Chief Growth Officer

Julio est un cadre chevronné qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables, dans plusieurs régions, à des postes de direction, auprès de clients et de technologies. Il a à son actif plus de 10 GW de développement de projets et 4 GW de fusions et acquisitions, de financement d'entreprises et de projets et de structuration de contrats d'achat d'électricité.

Avant de rejoindre Enfinity Global, Julio a occupé le poste de vice-président mondial et directeur général pour la région EMOA chez Canadian Solar. Auparavant, il était responsable du développement commercial, de l'ingénierie et de la construction chez GPG (Naturgy et Wrenhouse - KIO). En 2014, il a rejoint TerraForm Power en tant que directeur pour l'Amérique latine, où il a dirigé les fusions et acquisitions dans la région et participé activement à deux processus d'introduction en bourse. De 2011 à 2014, Julio a joué un rôle déterminant dans l'expansion de SunEdison en Amérique latine, où il était responsable du développement de projets et des fusions et acquisitions, posant les bases du développement du secteur photovoltaïque à l'échelle des services publics dans toute la région.

« Julio jouera un rôle clé dans l'accélération de la mise en œuvre et de l'expansion des projets de stockage de 3 GW d'Enfinity Global, ainsi que dans la structuration des accords d'achat d'énergie pour le portefeuille de 7 GW de la société. Les besoins de nos clients en matière d'énergie durable prévisible et compétitive nécessitent des solutions complètes et des leaders comme Julio qui peuvent les mettre en œuvre », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global.

« Je suis ravi de rejoindre Enfinity Global et son équipe alors que la société passe à l'étape suivante de sa stratégie de croissance. Enfinity Global possède l'expérience et les capacités combinées pour être un leader pertinent dans une transition énergétique durable qui fera la différence dans les efforts pour ralentir le changement climatique », a déclaré M. Fournier Fisas.

Julio est titulaire d'un diplôme en administration des affaires et d'un diplôme en droit de l'université Pompeu Fabra et a suivi des études de troisième cycle sur le financement et l'investissement dans les énergies renouvelables à l'IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) et sur la conduite de la croissance stratégique à la Columbia Business School.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, créée en 2018. Avec des bureaux aux États-Unis, en Asie et en Europe et un portefeuille de projets de plus de 7 GW à différents stades de développement et d'exploitation, la société entend contribuer de manière significative à la transition vers une économie durable et carboneutre. Plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable, Enfinity Global se consacre au développement, au financement, à la construction, à l'exploitation et à la possession d'actifs liés à l'énergie renouvelable. L'équipe dirigeante d'Enfinity apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience de financement dans le secteur des énergies renouvelables et plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis.

