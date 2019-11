- European Training Foundation: Enfoque urgente en el aprendizaje continuo para responder a las fuerzas globales del cambio

La educación, formación y cualificaciones son claves para el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad política

BRUSELAS, 22 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Cesare Onestini, director de la European Training Foundation (ETF), ha pedido "un enfoque urgente sobre el aprendizaje a lo largo de la vida en respuesta a las fuerzas globales del cambio que están transformando el mundo en el que vivimos y trabajamos".

En cuanto a "The Power of Skills in EU External Relations" que se celebró en Bruselas para conmemorar el 25 aniversario de ETF, Cesare Onestini comentó:

"La European Training Foundation fue creada tras la caída del muro de Berlín para ayudar a los países recientemente liberados de Europa Central y del Este a adaptarse a mercados abiertos y democracia. Ahora que estamos afrontando los retos de la globalización, la digitalización y la transición verde y la necesidad de invertir en desarrollos de capital humano es vital ofrecer a las personas las destrezas requeridas para afrontar el futuro.

En los ultimos 25 años, la ETF ha apoyado a más de 40 países en la modernización de sus sistemas de mercado de educación, formacion y trabajo. Trece de ellos son ahora miembros de la Unión Europea y otros siete están en diferentes fases en la ruta hacia la adhesión a la UE. Esto es prueba del poder de las destrezas para crear oportunidades para las personas, sustentar el desarrollo económico y social inclusivo y disponer las bases de estabilidad y prosperidad en los países socios de la UE.

Al comienzo de una nueva legislatura y con el nuevo liderazgo en Bruselas, es un momento importante para considerar el papel de la educación, formación y destrezas en la próxima generación de políticas y programas de relaciones externas de la UE".

Notas a los redactores:

La European Training Foundation (ETF) es la agencia de la UE que apoya a paises en el vecindario de la UE para llevar a cabo reformas en educación y formación y políticas de empleo. La ETF trabaja actualmente con 22 países socios en el sur y este del Mediterráneo, los países del Este y Asia central.

https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries

Oportunidades de entrevista: Cesare Onestini está disponible para entrevista.

Fotografía: disponible previa petición.

Related Links

https://www.etf.europa.eu



SOURCE European Training Foundation (ETF)