Enfrentando desafios globais por meio de abertura e confiança na tecnologia

SHENZHEN, China, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Huawei realizou seu Summit TrustInTech 2021 on-line, com o tema "Colaboração Global para Valor Compartilhado".

Líderes de todo o mundo participaram do evento, como Neil Bush, presidente da George H.W. Bush Foundation for US-China Relations, Pascal Lamy, ex-diretor geral da OMC, William Nordhaus, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2018, Sua Excelência Satvinder Singh, Secretário-Geral da ASEAN, Derrick Pitts, embaixador da NASA Solar System e Hou Jinlong, vice-presidente sênior da Huawei e presidente da Huawei Digital Power.

Os participantes reconheceram que a humanidade entrou em uma era em que interesses, destinos e futuros estão todos interligados e solicitaram esforços coordenados para enfrentar os desafios comuns. "Precisamos mitigar a desglobalização para evitar que este mundo passe a ser um lugar pior", observou Pascal Lamy.

Atualmente, o enfrentamento das mudanças climáticas é uma missão compartilhada em todo o mundo, com muitos países anunciando compromissos de baixo carbono. William Nordhaus disse que os governos deveriam aumentar o investimento em tecnologias e pesquisas de baixo carbono.

Hou Jinlong ainda acrescentou: "Ao buscar inovações em geração de energia limpa, digitalização de energia, eletrificação de transporte, infraestrutura de TIC ecológica e energia inteligente integrada, estamos trabalhando com clientes e parceiros globais para construir casas, fábricas, campi, vilarejos e cidades com baixo teor de carbono."

Até 30 de setembro de 2021, a Huawei Digital Power ajudou os clientes a gerar 443,5 bilhões de kWh de energia sustentável e a economizar 13,6 bilhões de kWh de eletricidade. Isso equivale a reduzir as emissões de carbono em 210 milhões de toneladas e plantar 290 milhões de árvores.

Os participantes alertaram que a geopolítica não deve ser um obstáculo para a cooperação e a inovação tecnológica. Neil Bush expressou sua preocupação com o crescente desacoplamento global: "Muitos estão adotando uma perigosa mentalidade de soma zero que desafia o bom senso. O sucesso da China não prejudica o nosso e vice-versa." Neil complementou: "Particularmente na área de tecnologia, quando a China e os Estados Unidos colaboram, podemos inovar de maneiras fundamentais e revolucionárias."

A cooperação internacional em pesquisa rendeu avanços científicos. O Dr. Derrick Pitts destacou a colaboração de sete países na International Brain Initiative, no Thirty Meter Telescope e em vários outros projetos de cooperação científica internacional. Ele destacou que a ciência prospera melhor em um clima que incentiva a diversidade e as parcerias entre domínios.

Satvinder Singh fez os comentários finais da cúpula, elogiando o papel fundamental que empresas privadas como a Huawei desempenham na recuperação econômica inclusiva e sustentável na ASEAN e em outros lugares.

FONTE Huawei

