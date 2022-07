Enghouse AG adquire a NTW Software GmbH

Expansão do negócio de contact center na Europa Central

LEIPZIG, Alemanha e INNSBRUCK, Áustria, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse AG, uma subsidiária integral da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), anunciou hoje que adquiriu a NTW Software GmbH, com sede em Innsbruck, Áustria e Munique, Alemanha.

A Enghouse AG, com sede na Alemanha, adquiriu a NTW, que oferece um conjunto de produtos, que vão desde console de atendimento até contact centers para organizações de todos os tamanhos, principalmente dentro do segmento de mercado da Cisco. Com foco em soluções de comunicações modernas, o software modular da NTW suporta as soluções de comunicação unificadas da Cisco de qualquer tamanho. Os clientes e parceiros da NTW utilizam os produtos da empresa para atender aos requisitos das soluções de comunicações modernas. Eles incluem funções de call center em tempo real, em conjunto com atendimento ao cliente, integrações CRM, help desk e consoles de atendimento.

"A equipe e os produtos da NTW expandem nossos negócios existentes de console e contact center na Europa Central, adicionando produtos de comunicação unificada ao portfólio de produtos de canal da Enghouse", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. Temos o enorme prazer de receber os clientes, parceiros e funcionários da NTW na Enghouse."

"Estamos entusiasmados em nos unir à Enghouse, particularmente em virtude das sinergias entre as duas empresas", disse Markus Gruber, um dos cofundadores da NTW. Florian Tiefenbrunner, outro cofundador, acrescentou: "Juntos, esperamos expandir nossos recursos geográficos e ofertas de produtos para nossos parceiros e clientes."

Sobre a Enghouse

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em contact centers, comunicações por vídeo, atendimento de saúde, telecomunicações, segurança pública e mercado de transporte. A Enghouse tem uma estratégia de crescimento em duas frentes que se concentra no crescimento interno e em aquisições, que são financiadas por meio de fluxos de caixas operacionais. A empresa não tem financiamento externo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa: www.enghouse.com.

Sobre a NTW Software

Fundada em 2006, a NTW Software GmbH é uma provedora moderna de software de comunicação que abrange todos os aspectos de consoles de atendimento e recursos de contact center para empresas de todos os tamanhos. Seus produtos oferecem serviços de telefonia, roteamento inteligente, bem como recursos de vários canais e gravação que podem ser facilmente implementados e provisionados em um ambiente de comunicações unificadas Cisco. O portfólio de produtos da NTW também inclui integrações a vários sistemas CRM e oferece estatísticas de uso em tempo real, contabilidade de chamadas e recursos de cobrança. Mais informações podem ser obtidas no site da empresa em: www.ntw-software.com.

Informações de contato: Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, Enghouse Systems Limited, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

SOURCE Enghouse Systems Limited