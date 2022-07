Enghouse AG neemt NTW Software GmbH over

Uitbreiding van de het contactcenterbedrijf in Midden-Europa

LEIPZIG, Duitsland en INNSBRUCK, Oostenrijk, 6 juli 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse AG, een volledige dochteronderneming van Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), heeft vandaag bekend gemaakt dat het NTW Software GmbH, gevestigd in Innsbruck, Oostenrijk en München, Duitsland, heeft overgenomen.

Het in Duitsland gevestigde Enghouse AG heeft NTW overgenomen, dat een reeks producten levert, van een attendant console tot contactcenters voor organisaties in alle maten, voornamelijk binnen het Cisco-marktsegment. Met de focus op moderne communicatieoplossingen, ondersteunt de modulaire software van NTW de geïntegreerde communicatieoplossingen van Cisco van om het even welke omvang. Klanten en partners van NTW gebruiken de producten van het bedrijf om te voldoen aan de eisen van moderne communicatieoplossingen. Deze omvatten realtime callcenterfuncties, in combinatie met klantenservice, CRM-integraties, helpdesk en de attendant consoles.

"Het team en de producten van NTW breidt onze bestaande business van de console en het contactcenter in Midden-Europa uit, waardoor uniforme communicatieproducten worden toegevoegd aan het productenportefeuille van Enghouse", zegt Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "We zijn zeer verheugd om de klanten, medewerkers en partners van NTW bij Enghouse te verwelkomen."

"We zijn verheugd om bij Enghouse te komen, met name vanwege de synergieën tussen de twee bedrijven," zegt Markus Gruber, een van de medeoprichters van NTW. Florian Tiefenbrunner, de andere medeoprichter, voegt hieraan toe: "we kijken er samen naar uit om onze geografische capaciteiten en productaanbod uit te breiden naar onze partners en klanten."

Over Enghouse

Enghouse is een Canadese beursgenoteerde onderneming (TSX: ENGH) die oplossingen voor bedrijfssoftware biedt die zich richten op contactcentra, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich richt op interne groei en overnames, die worden gefinancierd via operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: The Interactive Management Group en the Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van het bedrijf op www.enghouse.com.

Over NTW Software

NTW Software GmbH, opgericht in 2006, is een leverancier van moderne communicatiesoftware, die alle aspecten van de meetconsoles en de mogelijkheden van het contactcenter voor alle bedrijven van elk formaat omvat. De producten leveren telefoondiensten, intelligente routering en meerdere kanalen en opnamemogelijkheden die eenvoudig kunnen worden ingezet en geleverd in een Cisco UC-omgeving. De productenportefeuille van NTW omvat ook integraties met meerdere CRM-systemen en biedt realtime gebruiksstatistieken, gesprekstekeningen en facturatiefuncties. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: www.ntw-software.com.

Contactinformatie: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited