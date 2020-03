Enghouse integra-se com Microsoft Teams para Central de Atendimento

Enghouse Cloud e Communications Center dão suporte a integração avançada com MS Teams

MARKHAM, Ontário, 31 de março de 2020 /CNW/ - Enghouse Systems Limited (TSX:ENGH) está participando do programa de certificação Microsoft Teams Connected Contact Center e agora oferece opções de central de atendimento local e na nuvem para Microsoft Teams.

Para os clientes que estão implementando Teams, a Enghouse Interactive oferece a Enghouse Cloud, que fornece o Contact Center as a Service (CCaaS) e o Enghouse Interactive Communications Center (CC) V11.0, que oferece suporte a opções de implementação local ou em nuvem privada.

O Enghouse Cloud e o Enghouse Interactive Communications Center são soluções para central de atendimento omnicanal com todos os recursos, que incluem autoatendimento e URA, criação de filas e roteamento, além de transferência de ligações para os clientes do Teams para agentes. Essas ofertas também fornecem um conjunto de ferramentas de gerenciamento para a central de atendimento, incluindo gravação, gerenciamento de qualidade, além de relatórios e análises abrangentes. Os dois usam o Teams Direct Routing para permitir que as organizações escolham suas próprias opções de telefonia para conectividade de voz, enquanto alavancam a entrega de chamadas, o monitoramento pelo supervisor e o controle de chamadas atendidas por agentes que usam o Teams em qualquer número de locais físicos.

"Estou orgulhoso de nosso relacionamento forte e bem-sucedido com a Microsoft", disse Vincent Mifsud, presidente da Enghouse. "Estamos em uma jornada com eles há mais de uma década, integrando suas soluções através do Lync e do Skype for Business. Agora, nossa integração ao Microsoft Teams eleva isso a um novo nível, ajudando a Enghouse e a Microsoft a aprimorar o jogo para as centrais de atendimento".

O Sr. Mifsud observou que a aplicação do produto Enghouse Interactive com o Microsoft Teams é uma etapa fundamental na evolução da central de atendimento realmente colaborativa, combinando a força do gerenciamento de interação com a capacidade de alavancar os melhores recursos - informações e pessoas - para otimizar a experiência do cliente. Agora, os agentes podem melhorar o treinamento inteligente, o conhecimento compartilhado e os especialistas em toda a empresa.

"A Enghouse Interactive pode ajudar a fornecer tudo isso, trabalhando em conjunto com a Microsoft", disse o Sr. Mifsud. "Como parceiro de longa data para o desenvolvimento de soluções integradas da Microsoft, oferecemos caminhos de migração bem definidos para o Microsoft Teams para centrais de atendimento no Skype for Business ou em qualquer PBX legado".

A Enghouse Interactive está bem equipada para oferecer isso, pois possui centenas de clientes de centrais de atendimento usando o Skype for Business e milhares de clientes em outras plataformas de PBX legadas, muitos dos quais estão considerando opções de migrar para o Teams. Com soluções que oferecem suporte a várias opções de telefonia simultaneamente, a Companhia pode ajudar os clientes a mudar suas centrais de atendimento para Teams no seu próprio ritmo.

"A Enghouse Interactive é parceira de longa data da Microsoft", disse Andrew Bybee, gerente de programas do grupo principal, Microsoft Calling e Meeting Ecosystem da Microsoft Corp. "Estamos satisfeitos por terem anunciado a disponibilidade das soluções integradas por voz do Microsoft Teams. Esperamos ajudar nossos clientes em conjunto a se beneficiarem do Teams em ambientes de central de atendimento e aproveitar o poder do trabalho em equipe com o Microsoft 365 para transformar e maximizar a experiência do cliente".

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é líder global no fornecimento de soluções de software corporativo atendendo a uma variedade de mercados verticais. Sua estratégia é construir uma empresa de software empresarial mais diversificada por meio de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado em seus setores de negócios: Central de Atendimento / Colaboração em Vídeo, Redes (OSS/BSS) e Transporte/Segurança Pública. A Enghouse Interactive é uma unidade de propriedade total da Enghouse Systems cuja missão é fornecer soluções de gerenciamento de interação com o cliente. As ações da Enghouse são negociadas na Bolsa de Toronto (TSX:ENGH). Mais informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3300

FONTE Enghouse Systems Limited

Related Links

http://www.enghouse.com



SOURCE Enghouse Systems Limited