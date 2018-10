Enghouse Networks implanta solução pronta para uso de garantia de serviços de TIC na CEM Macau

MARKHAM, Ontario, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que sua solução de garantia de serviços Enghouse Networks NetBoss (Enghouse Networks NetBoss Service Assurance) foi com êxito inaugurada no novo Centro de Operações de Rede (NOC, em inglês) da Companhia de Electricidade de Macau (CEM).

A CEM, única fornecedora de energia elétrica do território, iniciou o projeto para garantir que seus sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) estejam constantemente entregando os mais altos níveis de qualidade de serviços.

A TIC é essencial para que as empresas de energia elétrica operem a rede elétrica de modo seguro e confiável, bem como para a eficiência das comunicações corporativas. A partir de uma tela única, usando o sistema de gestão de erros e desempenho Enghouse NetBoss, os operadores do NOC da CEM estão agora aptos a proativamente monitorarem a saúde e o status dos inúmeros sistemas de TIC e serviços relacionados de vários revendedores. A CEM também implantou e integrou os sistemas de informação (ticketing) de problemas e fluxo de trabalho da Enghouse, de modo a automatizar a abertura, atribuição, rastreamento e resolução dos tickets de problema. Esta integração diferenciada permite que os operadores do NOC da CEM efetivamente respondam aos eventos da rede e comuniquem quaisquer possíveis efeitos sobre os serviços de TIC de toda a empresa. A Enghouse também forneceu serviços de reengenharia de processos para capacitar a CEM a integralmente perceber os benefícios do novo sistema.

"A Enghouse Networks nos trouxe seu extenso portfólio e experiência em implantação de projetos de gestão de rede complexa de TIC em empresas públicas de energia", disse Kitty Leong, gerente da Unidade de Engenharia do Sistema de Despacho da CEM. "Apreciamos as orientações que a empresa forneceu, desde o nosso primeiro contato com ela até os passos finais da implantação do projeto. Foi um excelente trabalho de equipe até aqui".

"Esta solução de próxima geração, Enghouse NetBoss Service Assurance, vai capacitar a CEM a melhorar a qualidade e eficiência de seus processos de gestão de rede e serviços de TIC", disse Sunil Diaz, gerente geral da Enghouse Networks.

Sobre a CEM Macau

A Companhia de Electricidade de Macau é uma empresa pública com concessão única para transmitir, distribuir e vender eletricidade de alta, média e baixa voltagem em Macau. A CEM possui também unidades de geração de energia.

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Limited é uma fornecedora líder mundial de soluções de software empresarial, atendendo a inúmeros mercados verticais. Sua estratégia é formar uma empresa de software empresarial mais diversa, através de aquisições estratégicas e crescimento gerenciado no âmbito de seus setores de negócios: centro de contato, redes (OSS/BSS) e transportes/segurança pública. As ações da Enghouse estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: ENGH). Outras informações sobre a Enghouse estão disponíveis em www.enghouse.com.

A Enghouse Networks (www.enghousenetworks.com) é uma subsidiária da Enghouse Systems Limited e fornece soluções tecnológicas abrangentes para operadores de rede de próxima geração, incluindo provedores de serviços móveis e de banda larga sem fio, MSO a cabo, fibra para fornecedores domésticos, operadoras no atacado, locais e internacionais e provedores de telecomunicações empresariais.

Para mais informações: Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo Enghouse Systems Limited, (905) 946-3300

FONTE Enghouse Systems Limited

Related Links

http://www.enghousenetworks.com