Enghouse Networks s'associe à Access Communications pour permettre la mise en place de services de télévision de nouvelle génération dans tout le Canada

MARKHAM, ON, 18 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Access Communications Co-operative, établie à Regina, Saskatchewan, pour fournir un service de télévision de nouvelle génération entièrement hébergé aux fournisseurs de services canadiens.

Les fournisseurs de services améliorent leur plateforme de télévision pour deux raisons principales : la rentabilité et la capacité à offrir une expérience utilisateur supérieure aux consommateurs. Jusqu'à présent, le déploiement de ces solutions a entraîné des dépenses d'investissement importantes, des retards dans la croissance des recettes et un risque élevé.

La solution Enghouse TV offre aux opérateurs un service de télévision de pointe pour leurs clients, avec des coûts de démarrage peu élevés, un délai de rentabilisation rapide et un risque de déploiement faible. Cela met une solution de nouvelle génération à la portée des petits et moyens opérateurs du Canada.

"Nous sommes ravis de nous associer à Enghouse Networks pour offrir une solution vidéo sécurisée et adaptée aux besoins des clients", a déclaré Jeffrey De Sarno, directeur technique d'Access Communications. "En tant que coopérative, nous nous sommes engagés à fournir des services de divertissement exceptionnels aux communautés que nous servons. Nous offrons désormais à nos abonnés une expérience télévisuelle complète, et cette initiative permet à d'autres opérateurs à l'échelle nationale de proposer des solutions vidéo tout aussi robustes et sécurisées."

Cette solution offre aux opérateurs l'accès à plus de 200 chaînes de télévision en direct, des services de rattrapage et de redémarrage, un DVR en réseau et un contenu complet à la demande. Le service est hautement configurable, ce qui permet d'aborder facilement le plus large éventail de segments de marché.

"La solution Enghouse offre aux opérateurs la possibilité de cibler des segments de marché avec des services de télévision de grande valeur", a déclaré Sunil Diaz, directeur général d'Enghouse Networks. "Grâce au partenariat avec Access Communications, nous pouvons offrir ces services à un moment inégalé par rapport aux revenus et à un faible risque de déploiement. Un certain nombre d'opérateurs se sont déjà inscrits au service et d'autres devraient le faire dans les mois à venir."

À propos d'Access Communications

Access Communications Co-operative est l'une des plus grandes entreprises de télécommunications de la Saskatchewan. Elle fournit des services fiables et abordables dans les domaines de l'Internet, de la télévision, du téléphone et de la sécurité. Ce qui rend la société Access, basée à Regina, unique, c'est son implication dans les communautés qu'elle sert, notamment par le biais des chaînes communautaires AccessNow TV.

Access a commencé à servir les clients en 1978. Depuis lors, elle est devenue une coopérative provinciale desservant plus de 235 communautés et 170.000 kilomètres carrés de zones rurales en Saskatchewan. En tant que coopérative à but non lucratif, Access investit 100% de ses revenus dans les communautés et les zones rurales où elle exerce ses activités. Pour en savoir plus sur la coopérative, visitez le site web www.myaccess.ca.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de réussir à fournir des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, pour finalement construire une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, aux organismes de défense et de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, concevoir, surveiller, protéger et simplifier la complexité des réseaux, dans un écosystème 5G, IoT, Cloud, AI, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille technologique d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure de réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks est une unité de Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontario.

Contact : Balvinder Sandhu, Responsable Marketing, + 44 (0)1628 641 789, [email protected]

Related Links

https://www.enghousenetworks.com/



SOURCE Enghouse Networks