Enghouse ondertekent overeenkomst van 29 miljoen dollar met Noorse Regering voor de levering van een nationaal brandbestrijdingssysteem

Oplossing van Enghouse versterkt Noorse brandbestrijdingsinfrastructuur

MARKHAM, ON, April 29, 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft gesloten met de Noorse regering voor de levering van geavanceerde technologische oplossingen voor alle regionale brandweermeldkamers van het land.

De overeenkomst ten bedrage van 29 miljoen dollar, met een looptijd van 8 jaar, werd ondertekend door Locus Solutions AS, de Noorse dochteronderneming van Enghouse, en de 13 regionale brandweerinstanties. De geïmplementeerde oplossing heeft betrekking op een geïntegreerde nationale brandweermeldkamer. Ze omvat de afhandeling van noodoproepen, de dispatching en coördinatie van brandweerwagens en andere eerstehulpvoorzieningen, in samenwerking met andere hulpdiensten zoals politie en ziekenwagens.

De oplossing van Enghouse biedt nooddiensten duidelijke communicatie en accurate realtime-informatie. Enghouse Locus heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling, de levering en het onderhoud van robuuste en toekomstgerichte platformoplossingen voor hulpdiensten. Het vandaag aangekondigde contract bouwt voort op de in oktober 2020 aangekondigde overeenkomst van 55 miljoen dollar voor 12 jaar met de Noorse Gezondheidszorg.

Het systeem optimaliseert de verwerking van oproepen, beheert middelen en verstrekt de operators tijdgevoelige begeleiding en aanbevelingen voor corrigerende maatregelen. Deze begeleiding zal gebaseerd zijn op kritieke realtime-informatie over het gebouwtype, de risico's, de locatie en de geraamde aankomsttijd.

De inkoopovereenkomst omvat software, diensten, ontwikkeling, testen en implementatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na de uitrol zal Enghouse Locus onderhoudssupport en doorlopend productverbeteringen blijven leveren.

"De behoefte aan een allesomvattende oplossing voor brandweermeldkamers is gegroeid naarmate de Noorse brandweerdiensten zich verder ontwikkelden. We zijn erg blij dat we nu deze overeenkomst hebben", aldus Trond Brenden, Project Manager.

"Na een uitgebreid evaluatieproces hebben we gekozen voor de oplossing van het Locus Emergency Platform, dat over de functionaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit beschikt om aan de veeleisende vereisten van dit project te voldoen", voegt Trond Brenden eraan toe. "Met het nieuwe systeem krijgen de Noorse regionale noodhulpdiensten van de brandweer een robuust en toekomstgericht platform dat kan worden uitgebreid en aangepast aan veranderende eerstehulptechnologieën"

"Enghouse Locus is vereerd om geselecteerd te worden als de vertrouwde partner voor dit project", aldus Per Edvard Heyerdahl, Managing Director, Enghouse Transportation and Public Safety (Scandinavische regio). "We werken al tientallen jaren samen met de Noorse brandweerregio's en hebben een zeer duidelijke kijk op hun visie en eisen. We hebben uitgebreide ervaring met alle hulpdiensten en hebben aanzienlijke investeringen gedaan in ons Locus Emergency Platform om een systeem van de volgende generatie te leveren"

Over Enghouse Systems Limited ("Enghouse")

Enghouse is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat bedrijfssoftwareoplossingen biedt voor werk op afstand, visuele gegevensverwerking en communicatie voor de volgende generatie softwaregedefinieerde netwerken. De tweeledige groeistrategie van het bedrijf is gericht op interne groei en overnames die tot op heden werden gefinancierd uit operationele kasstromen. Het bedrijf heeft een uitstekende financiële situatie, heeft nominale, langlopende schulden en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de "Interactive Management Group" en de "Asset Management Group". Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com.

Over Enghouse Locus

Locus, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, ontwikkelt sinds 1991 bedrijfskritische IT-oplossingen van hoge kwaliteit voor hulpdiensten, beveiligingsbedrijven en de transportsector. Enghouse Locus is gevestigd in Sandefjord, Noorwegen en richt zich op de sector Openbare Veiligheid en Vervoer.

CONTACT: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

