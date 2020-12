Enghouse Systems adquire a Altitude Software

MARKHAM, Ontário, e LISBOA, Portugal, 30 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Altitude Software com sede em Lisboa, Portugal.

Com faturamento anual de aproximadamente 30 milhões de dólares, a Altitude oferece soluções de contact center omnicanal para pequenas e grandes empresas, com foco no segmento de mercado de terceirização de processos de negócios (Business Process Outsourcing, BPO). Seu pacote modular de software oferece suporte a todos os canais de mídia e tem capacidades robustas de entrada e saída para atividades de contact center, tanto no local como hospedadas. Mais de 300 clientes utilizam os produtos da Altitude para gerenciar funções empresariais em tempo real, incluindo o atendimento ao cliente, serviço de assistência, cobranças, televendas e pesquisas.

"A Altitude aumenta nossa presença em países latinos, principalmente na Espanha, Brasil, México e agora Portugal, o que nos permite aproveitar oportunidades também nesses mercados", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. "É com muito prazer que recebemos os clientes e funcionários da Altitude na Enghouse."

"Estamos entusiasmados em nos juntarmos à Enghouse, especialmente por causa das sinergias entre as duas empresas", disse Alfredo Redondo, CEO da Altitude. "Juntos, esperamos ampliar nossas ofertas de produtos para nossas contas existentes e novas."

Sobre a Enghouse

A Enghouse é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em trabalho remoto, computação visual e comunicações para redes definidas por software de próxima geração. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa concentra-se no crescimento interno e nas aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa está bem capitalizada, tem dívida nominal de longo prazo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Altitude

Fundada em 1993, a Altitude é uma provedora global de soluções omnicanal para uma base de clientes bem estabelecida. Suas soluções ajudam as empresas e organizações a unificar todas as interações com os clientes e a se tornarem mais centradas no cliente. Seu pacote de software gerencia em tempo real funções empresariais, como atendimento ao cliente, serviço de assistência, cobranças, televendas, pesquisas e muito mais. Para mais informações, acesse www.altitude.com.

Contato: Sam Anidjar, Vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo, Enghouse Systems Limited, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited; Altitude

