Enghouse Systems adquire Momindum SAS

MARKHAM, ONTÁRIO e ISSY-LES-MOULINEAUX, França, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- AEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) anunciou hoje que adquiriu a Momindum SAS, uma empresa de software de vídeo SaaS.

A Momindum é uma plataforma de vídeo empresarial tudo-em-um SaaS que gerencia eventos virtuais ao vivo e vídeos sob demanda para fins de gestão de conhecimento e geração de demanda. Os usuários implementam a plataforma para transformar vídeos em mídia rica e interativa com incorporação de esboços, testes e convites.

A plataforma corporativa de última geração da Momindum permite que os usuários gerenciem, transmitam e adicionem vídeos com qualquer tipo de mídia. Isso inclui hiperlinks em vídeo, documentos, legendas, capítulos e elementos interativos, como testes e convites. A tecnologia de indexação patenteada da empresa permite a pesquisa por palavras-chave e os vídeos podem ser sincronizados com documentos tais como esboços e anotações compartilhadas feitas pelo usuário.

"A solução da Momindum complementa nossa oferta Vidyo, ao mesmo tempo em que amplia nossas soluções de colaboração em vídeo", disse Steve Sadler, presidente e CEO da Enghouse. Temos o enorme prazer de receber os clientes, parceiros e funcionários da Momindum na Enghouse."

"Estamos entusiasmados em nos unir à Enghouse e esperamos combinar nossos produtos com a plataforma Enghouse Vidyo para oferecer uma solução diferenciada ao mercado", disse Xavier de Passemar, fundador e CEO da Momindum.

Sobre a Enghouse

A Enghouse Systems Ltd. é uma empresa canadense de capital aberto (TSX: ENGH) que oferece soluções de software corporativo com foco em trabalho remoto, computação visual e comunicações para redes definidas de software de próxima geração. A estratégia de crescimento em duas frentes da empresa está focada no crescimento interno e em aquisições, que, até o momento, têm sido financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais. A empresa está bem capitalizada, não tem dívida de longo prazo e está organizada em torno de dois segmentos de negócios: o Interactive Management Group e o Asset Management Group. Mais informações sobre a Enghouse podem ser obtidas no site da empresa em www.enghouse.com.

Sobre a Momindum

A Momindum SAS é uma provedora de software corporativo de uma plataforma segura baseada em SaaS para eventos virtuais, gravação, edição e compartilhamento de apresentações de vídeo interativas. Suas soluções são intuitivas, econômicas e fáceis de configurar. Para mais informações, acesse www.momindum.com.

FONTE Enghouse Systems Limited

Related Links

http://www.enghouse.com



SOURCE Enghouse Systems Limited