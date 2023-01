Enghouse Systems beginnt mit Angebot für Qumu Corporation

MARKHAM, Ontario, 7. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) („Enghouse") gab heute bekannt, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft, Cosmos Merger Sub, Inc., sein zuvor angekündigtes Übernahmeangebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien von Stammaktien der Qumu Corporation („Qumu") (Nasdaq: QUMU) zu einem Preis von 0,90 US-Dollar pro Aktie in bar, bei einem Gesamteigenkapitalwert von etwa 18,0 Millionen US-Dollar begonnen hat.

Das Übernahmeangebot wird im Zusammenhang mit der Vereinbarung und dem Fusionsplan vom 17. Dezember 2022 (die „Fusionsvereinbarung") von und zwischen Enghouse Inter Active, Inc., Cosmos Merger Sub, Inc. und Qumu abgegeben, wie Enghouse und Qumu am 19. Dezember 2022 bekanntgegeben haben.

Der Qumu-Vorstand hat einstimmig festgestellt, dass das Angebot für die Aktionäre von Qumu fair und im besten Interesse ist, und empfiehlt den Qumu-Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien auszugeben.

Das Angebot läuft eine Minute nach 23:59 Uhr New Yorker Zeit am 6. Februar 2023 ab (das Datum kann mitunter von Cosmos Merger Sub, Inc. in Übereinstimmung mit der Fusionsvereinbarung, dem „Fristablauf", verlängert werden).

Bestimmte Aktionäre, einschließlich Vorstandsmitglieder und geschäftsführende Angestellte von Qumu, haben Übernahme- und Unterstützungsvereinbarungen mit Enghouse geschlossen, in denen zugesagt wird, dass die Gesamtheit ihrer Qumu-Aktien im Übernahmeangebot enthalten sein wird.

Die Inanspruchnahme des Angebots hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, die im Kaufangebot beschrieben sind. Aktien, die durch eine Ankündigung über eine garantierte Lieferung angeboten, aber nicht der Verwahrstelle für das Übernahmeangebot, Equiniti Trust Company, vor Ablauf der Angebotsfrist tatsächlich geliefert werden, gelten nicht als gültig angeboten im Hinblick auf die Erfüllung der Mindestbedingung, es sei denn, die Aktien, die dieser Mitteilung über eine garantierte Lieferung zugrunde liegen, werden der Verwahrstelle zugestellt.

Die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots sind im Kaufangebot, dem Begleitschreiben des Senders und anderen damit zusammenhängenden Materialien dargelegt, die Enghouse am 6. Januar 2023 bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht hat. Darüber hinaus wird Qumu eine Aufforderung/Empfehlung zum Anhang 14D-9 bei der SEC in Bezug auf das Angebot einreichen.

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Enghouse hat bei der SEC eine Angebotserklärung im Zeitplan eingereicht, die ein Kaufangebot, ein Begleitschreiben und andere Dokumente in Bezug auf das Angebot enthält, und Qumu wird bei der SEC eine Aufforderung/Empfehlung in Bezug auf Anhang 14D-9 bezüglich des Übernahmeangebots einreichen. Investoren und Aktionäre werden aufgefordert, sowohl die Angebotserklärung als auch die Aufforderung/Empfehlung sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen über das Angebot enthalten. Diese Dokumente sowie die anderen öffentlichen Einreichungen von Enghouse bei der SEC können kostenlos von der SEC-Website unter www.sec.gov. bezogen werden. Das Kaufangebot und die dazugehörigen Materialien können Sie auch kostenlos erhalten, indem Sie sich an D.F. King & Co. wenden, den Informationsbeauftragten für das Angebot, gebührenfrei unter (800) 949-2583 oder per E-Mail an [email protected]. Kopien der Dokumente, die von den Parteien bei der SEC eingereicht wurden, werden auch kostenlos auf der Website von Qumu Investor Relations auf https://ir.qumu.comoder oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung gestellt.

Informationen zu Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX: ENGH), das Unternehmenssoftwarelösungen für vertikale Märkte anbietet. Zu den Schwerpunkten gehören Kontaktzentren, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und der Transitmarkt. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie mit Konzentration auf internes Wachstum und Akquisitionen, die durch operative Cashflows finanziert werden. Das Unternehmen verfügt über keine Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.enghouse.com.

Informationen zu Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) ist ein führender Anbieter erstklassiger Tools zur Erstellung, Kontrolle und Bereitstellung von Live-Videos und asynchronen Videos sowie für erstklassige Videoerlebnisse und deren Analyse in beliebiger Größenordnung. Die Software von Qumu wird von einem erfahrenen Team von Software- und Videoexperten unterstützt und ermöglicht es global verteilten Unternehmen, das Engagement von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu fördern und das Geschäft durch die Bereitstellung effizienterer und effektiverer Möglichkeiten zur Kommunikation und Zusammenarbeit zu modernisieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.qumu.com.

Sam Anidjar, VP, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; Investor Contact: Matt Glover oder Tom Colton, Gateway Investor Relations, [email protected], +1.949.574.3860

