Enghouse Systems erwirbt Altitude Software

Übernahme des portugiesischen Contact Center-Anbieters erweitert die Präsenz auf iberischer Halbinsel und in Lateinamerika

MARKHAM, ON und LISSABON, Portugal, 31. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) hat heute bekannt gegeben, dass es Altitude Software, ein Unternehmen mit Sitz in Lissabon, Portugal, übernommen hat.

Altitude erzielt einen Jahresumsatz von ca. 30,0 Mio. US-Dollar und bietet Omnichannel-Contact-Center-Lösungen für kleine und große Unternehmen. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Marktsegment Business Process Outsourcing (BPO). Die modulare Software-Suite des Unternehmens unterstützt alle Medienkanäle und verfügt über starke Inbound- und Outbound-Funktionen sowohl für On-Premise- als auch für gehostete Contact-Center-Aktivitäten. Über 300 Kunden nutzen Altitude-Produkte, um Unternehmensprozesse wie Kundenservice, Helpdesk, Inkasso, Telesales und Umfragen in Echtzeit zu verwalten.

„Altitude erweitert unsere Präsenz auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika - vor allem in Spanien, Brasilien, Mexiko und jetzt auch in Portugal - und ermöglicht es uns, zusätzliche Chancen in diesen Märkten zu nutzen", sagte Steve Sadler, der Chairman & CEO von Enghouse. „Wir freuen uns sehr, die Kunden und Mitarbeiter von Altitude bei Enghouse begrüßen zu dürfen."

„Wir sind hoch erfreut, uns Enghouse anzuschließen, insbesondere wegen der Synergien zwischen den beiden Unternehmen", sagte Alfredo Redondo, CEO von Altitude. „Gemeinsam werden wir unser Produktangebot für unsere bestehenden und neuen Kunden erweitern."

Informationen zu Enghouse

Enghouse ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das Unternehmenssoftware-Lösungen mit Schwerpunkt auf Remote Work, Visual Computing und Kommunikation für softwaredefinierte Netzwerke der nächsten Generation anbietet. Die zweigleisige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf internes Wachstum und Akquisitionen, die bisher aus dem operativen Cashflow finanziert wurden. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, hat nominelle langfristige Verbindlichkeiten und ist um zwei Geschäftssegmente herum organisiert: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.

Informationen zu Altitude

Altitude wurde 1993 gegründet und ist ein weltweit aktiver Anbieter von Omnichannel-Lösungen für einen umfangreichen Kundenstamm. Seine Lösungen helfen Unternehmen und Organisationen, alle Kundeninteraktionen zu vereinheitlichen und kundenorientierter zu werden. Die Software-Suite verwaltet in Echtzeit Aufgaben wie Kundenservice, Helpdesk, Inkasso, Telesales und Umfragen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.altitude.com.

Kontakt: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

