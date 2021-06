Enghouse Systems fait l'acquisition de Nebu BV

Le fournisseur de logiciels d'enquêtes et de communautés étend le produit Enghouse ainsi que sa présence aux Pays-Bas

MARKHAM, Ontario et AMSTERDAM, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nebu BV, un fournisseur de solutions logicielles d'études de marché et d'analyse de données basé à Amsterdam.

L'une des principales offres de Nebu, qui est certifiée ISO 27001, est la suite Nebu Data. Cette gamme de logiciels et de services en cloud permet aux entreprises, aux chercheurs et aux analystes de couvrir tous les besoins nécessaires à une compréhension approfondie des comportements des clients et des communautés. La plate-forme logicielle comprend un moteur de collecte de données et diverses applications qui fournissent des services multicanaux, indépendants de l'emplacement, qui automatisent le nettoyage, la restructuration, le traitement et l'analyse des données afin de visualiser les résultats dans des tableaux de bord et des rapports interactifs.

Une autre offre principale de Nebu est Dub InterViewer, une application de collecte de données multi-mode flexible et robuste qui fonctionne en mode vocal, en ligne, mobile et hors ligne. Les données collectées à partir de diverses sources peuvent être traitées, enrichies et stockées dans Nebu Data Hub, la plate-forme de gestion centrale. Le Hub automatise l'ensemble du processus de recherche, permettant à ses utilisateurs d'effectuer des analyses et de transformer les données en temps réel en visualisations interactives qui peuvent être consultées dans le tableau de bord de Nebu Reporter ou dans de nombreuses autres plates-formes d'analyse externes.

« Nebu améliore nos solutions d'études de marché et accroît notre présence sur le marché afin de mieux servir nos clients existants et nouveaux », a déclaré Steve Sadler, PDG d'Enghouse. « Nous voyons également une opportunité de combiner les technologies de sondage et de communauté avec nos capacités d'IA pour aider nos clients à obtenir des informations sur la voix du client. Nous sommes très heureux d'accueillir les clients et les employés de Nebu chez Enghouse. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Enghouse alors que nous continuons à nous développer avec de nouveaux comptes et à soutenir notre base de clients existante », a déclaré Otto van Linder, directeur général de Nebu.

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse (TSX:ENGH) qui propose des solutions logicielles d'entreprise axées sur le travail à distance, l'informatique visuelle et les communications pour les réseaux SDN de prochaine génération. La stratégie de croissance à deux volets de la société met l'accent sur la croissance interne et les acquisitions qui, à ce jour, ont été financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La société est bien capitalisée, n'a pas de dette à long terme et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le Groupe de gestion interactive et le Groupe de gestion d'actifs. Pour plus d'informations sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse suivante : www.enghouse.com .

À propos de Nebu

Nebu BV est un fournisseur de systèmes et de solutions d'études de marché. Grâce à sa plate-forme intégrée de collecte de données multi-modes et de gestion de panels, les organisations peuvent évaluer les opinions et les modèles de comportement et les traduire en informations précises pour stimuler la performance des marques et des médias. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : www.nebu.com .

Contact : Sam Anidjar, vice-président, développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

