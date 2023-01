Enghouse Systems inicia su oferta de adquisición de Qumu Corporation

MARKHAM, ON, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse") anunció hoy que su subsidiaria indirecta de propiedad absoluta, Cosmos Merger Sub, Inc., inició su oferta de adquisición, previamente anunciada, de todas las acciones comunes en circulación de Qumu Corporation ("Qumu") (Nasdaq: QUMU) a un precio de USD 0,90 por acción en efectivo, por un valor total aproximado de USD 18 millones.

La oferta de adquisición se realiza en relación con el Acuerdo y el Plan de fusión, de fecha 17 de diciembre de 2022 (el "Acuerdo de fusión"), entre Enghouse Interactive, Inc., Cosmos Merger Sub, Inc. y Qumu, que Enghouse y Qumu anunciaron el 19 de diciembre de 2022.

La junta directiva de Qumu determinó de forma unánime que la oferta es justa y beneficiosa para los accionistas de Qumu, y de misma forma recomienda que los accionistas de Qumu acepten la oferta y presenten sus acciones.

La oferta de adquisición vencerá un minuto después de las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 6 de febrero de 2023 (la "Fecha de vencimiento", prorrogable ocasionalmente a criterio de Cosmos Merger Sub, Inc. en conformidad con el Acuerdo de fusión).

Ciertos accionistas, incluidos los directores y ejecutivos de Qumu, han suscrito acuerdos de adquisición y apoyo con Enghouse, comprometiéndose a presentar todas sus acciones de Qumu en la oferta de adquisición.

La realización de la oferta de adquisición está supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones descritas en la Oferta de compra. Las acciones que se hayan presentado mediante una notificación de entrega garantizada, pero que no hayan sido efectivamente entregadas al depositario de la oferta de adquisición, Equiniti Trust Company, antes de la Fecha de vencimiento, no se considerarán válidamente presentadas a efectos del cumplimiento de la Condición mínima a menos que, y hasta que, las acciones subyacentes a dicha notificación de entrega garantizada se entreguen al depositario.

Los términos y condiciones completos de la oferta de adquisición se establecen en la Oferta de compra, la Carta de transmisión y otros documentos relacionados que Enghouse presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 6 de enero de 2023. Además, Qumu presentará una Declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 ante la SEC en relación con la oferta de adquisición.

Información adicional

El presente comunicado de prensa se facilita únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta de venta de valores. Enghouse presentó ante la SEC una Declaración de oferta de adquisición en el Anexo TO que contiene una oferta de compra, un formulario de carta de transmisión y otros documentos relacionados con la oferta de adquisición, y Qumu presentará ante la SEC una Declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9 con respecto a la oferta de adquisición. Se insta a los inversionistas y accionistas a leer atentamente tanto la Declaración de oferta de adquisición como la Declaración de solicitud/recomendación, ya que contienen información importante sobre la oferta de adquisición. Dichos documentos, así como los demás documentos públicos que Enghouse ha presentado ante la SEC, están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La oferta de compra y documentos relacionados también pueden obtenerse de forma gratuita poniéndose en contacto con D.F. King & Co., el agente informativo de la oferta de adquisición, llamando a través de la línea gratuita (800) 949-2583 o escribiendo por correo electrónico a [email protected]. Se pueden obtener copias gratuitas de los archivos que Qumu ha presentado ante la SEC en el sitio web de Relaciones con Inversionistas de Qumu en https://ir.qumu.com o escribiendo por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Ltd. es una empresa canadiense cotizada en la bolsa (TSX: ENGH) que ofrece soluciones de software empresarial centradas en verticales y se enfoca en centros de contacto, videocomunicaciones, atención médica, telecomunicaciones, seguridad pública y el mercado del transporte. La empresa aplica una estrategia de crecimiento en dos frentes: uno a nivel interno y el otro por medio de adquisiciones que se financian por medio de flujos de efectivo operativos. La empresa no tiene financiamiento de deuda externa y está organizada en torno a dos segmentos de negocio: el Interactive Management Group y el Asset Management Group. Visite www.enghouse.com para obtener más información.

Sobre Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) es un proveedor líder de las mejores herramientas de primera clase para crear, controlar, entregar, experimentar y analizar videos en vivo y asincrónicos a escala. Gracias a un experimentado equipo de expertos en software y video, el software de Qumu permite a las organizaciones a nivel mundial impulsar el compromiso de los empleados, clientes y socios, modernizar el negocio y proporcionar maneras más eficientes y eficaces para comunicarse y colaborar. Visite www.qumu.com para obtener más información.

Sam Anidjar, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Enghouse Systems Limited, (905) 946-3302; Contacto para los inversionistas: Matt Glover o Tom Colton, Relaciones con los inversionistas de Gateway, [email protected], +1.949.574.3860

FUENTE Enghouse Systems Limited

