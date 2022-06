Enghouse Systems Limited neemt Competella AB over

De aanbieder van contactcentersoftware richt zich op de Scandinavische en Zwitserse markten

MARKHAM, ONTARIO, en STOCKHOLM, 23 juni 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft vandaag de overname aangekondigd van Competella AB, een aanbieder van SaaS- en fysieke contactcenter- en bijbehorende console-oplossingen, gevestigd in Stockholm, Zweden.

Competella biedt een compleet platform voor contactcentra dat is ontwikkeld om het aanbod van Microsoft Teams te verbeteren. De Competella Communication Suite bevat oplossingen voor contactcentra en -medewerkers en is volledig geïntegreerd met Microsoft Teams. Contactcentermedewerkers en telefonistes krijgen toegang tot een breed scala aan tools, waaronder zoeken naar mappen, aanwezigheid, agenda, e-mail en IM, samen met een volledig geïntegreerde wachtrij en mediacontrole. Een van de hoofdproducten van Competella is een operatorconsole die kan worden uitgebreid naar contactcentra. De Competella Communication Suite wordt verkocht via een professioneel netwerk van cloudpartners en systeemintegrators.

"Competella biedt een eenvoudig te implementeren cloudgebaseerde contactcenteroplossing die effectief werkt in Microsoft Teams", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "Competella past goed bij ons, omdat we allebei al lange tijd in Zweden actief zijn. We zijn zeer verheugd om de klanten, medewerkers en partners van Competella bij Enghouse te verwelkomen."

Over Enghouse

Enghouse is een Canadese beursgenoteerde onderneming (TSX: ENGH) die oplossingen voor bedrijfssoftware biedt die zich richten op contactcentra, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich richt op interne groei en overnames, die worden gefinancierd via operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: The Interactive Management Group en the Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van het bedrijf op www.enghouse.com.

Over Competella

Het in 2009 opgerichte Competella biedt een compleet platform dat is gebouwd op Microsoft Teams. De Competella Communication Suite bevat oplossingen voor contactcentra en - medewerkers, naast aanvullende invoegtoepassingen voor kantoorgebruikers. Meer dan 700 bedrijven in de publieke en particuliere sector, met name in Scandinavië en Zwitserland, gebruiken de Competella-producten al. Kijk voor meer informatie op www.competella.com.

Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited