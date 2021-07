Enghouse Systems neemt Momindum SAS over

Enghouse breidt Vidyo Suite uit naar virtuele evenementen voor bredere zakelijke markt

MARKHAM, ON en ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk, 8 juli 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft vandaag de overname van Momindum SAS bekendgemaakt, een SaaS-bedrijf dat videosoftware aan bedrijven levert.

Momindum is een alles-in-één SaaS-videoplatform voor bedrijven waarop virtuele live-evenementen en on-demand video's worden beheerd voor kennisbeheer en vraaggeneratie. Gebruikers gebruiken het platform om video's te transformeren in interactieve rich media die hoofdpunten, quizzen en actiegerichte oproepen bevatten.

Met het next-gen Enterprise-platform van Momindum kunnen gebruikers met elk type gegevensdrager video's beheren, uitzenden en uitbreiden. Deze omvatten in-video hyperlinks, documenten, ondertiteling, hoofdstukken en interactieve elementen zoals quizzen en actiegerichte oproepen. De gepatenteerde indexeringstechnologie van het bedrijf maakt zoeken op trefwoord mogelijk en video's kunnen worden gesynchroniseerd met documenten zoals overzichten en gedeelde notities die door de gebruiker gemaakt zijn.

"De oplossing van Momindum is een aanvulling op ons Vidyo-aanbod, maar verbreedt tevens onze oplossingen voor videosamenwerking", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "Bij Enghouse verwelkomen we met genoegen de klanten, partners en medewerkers van Momindum."

"We zijn verheugd om onderdeel van Enghouse te worden en kijken ernaar uit om onze producten te combineren met het Enghouse Vidyo-platform om een gedifferentieerde oplossing voor de markt te bieden", aldus Xavier de Passemar, oprichter en CEO van Momindum.

Over Enghouse

Enghouse Systems Ltd. is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH), dat oplossingen voor bedrijfssoftware levert waarmee gericht wordt op werken op afstand, visueel computergebruik en communicatie voor nieuwe softwaregedefinieerde netwerken. De tweeledige groeistrategie van het bedrijf is gericht op interne groei en overnames die tot op heden via operationele kasstromen gefinancierd zijn. Het bedrijf is financieel gezond, heeft geen langlopende schulden en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com.

Over Momindum

Momindum SAS levert bedrijfssoftware van een veilig, op SaaS gebaseerd platform voor virtuele evenementen, het opnemen, bewerken en delen van interactieve videopresentaties. De oplossingen zijn intuïtief, economisch en gebruiksvriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.momindum.com.

Related Links

http://www.enghouse.com



SOURCE Enghouse Systems Limited