Enghouse Systems neemt Nebu BV over

Leverancier van software voor landmeetkunde en marktonderzoek breidt zijn Enghouse-product en zijn aanwezigheid in Nederland uit

MARKHAM, ON en AMSTERDAM, 4 juni 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft vandaag van Nebu BV bekendgemaakt, een in Amsterdam gevestigde leverancier van softwareoplossingen voor marktonderzoek en data-analyse.

Het belangrijkste dat het ISO 27001-gecertificeerde Nebu te bieden heeft, is de Nebu Data Suite. Met deze reeks software en cloudservices kunnen ondernemingen, onderzoekers en analisten aan alle vereisten voldoen die nodig zijn om gedegen inzicht te krijgen in het gedrag van klanten en gemeenschappen. Het softwareplatform omvat een engine voor het verzamelen van gegevens en verschillende toepassingen die op meerdere kanalen gebaseerde, locatieonafhankelijke services bieden die het opschonen, herstructureren, verwerken en analyseren van gegevens automatiseren om resultaten in interactieve dashboards en rapporten zichtbaar te maken.

Een ander belangrijk product van Nebu is Dub InterViewer, een flexibele en robuuste toepassing voor het verzamelen van gegevens in meerdere modi die werkt in spraak-, online, mobiele en offline-modi. Gegevens die vanuit diverse bronnen verzameld worden, kunnen worden verwerkt, verrijkt en opgeslagen in Nebu Data Hub, het centrale beheerplatform. De Hub automatiseert het hele onderzoeksproces, waardoor gebruikers analyses kunnen uitvoeren en gegevens in realtime kunnen omzetten in interactieve visualisaties die in het Nebu Reporter-dashboard of via de vele andere externe analyseplatforms bekeken kunnen worden.

"Nebu verbetert onze oplossingen voor marktonderzoek en vergroot onze aanwezigheid om nieuwe en bestaande klanten beter van dienst te kunnen zijn", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "We zien ook een mogelijkheid om technologieën voor marktonderzoek en landmeetkunde met onze AI-mogelijkheden te combineren om onze klanten te helpen inzicht te krijgen in de stem van de klant. "Het verheugt ons om de medewerkers en de klanten van Nebu binnen Enghouse te mogen verwelkomen."

"We zijn verheugd om ons bij Enghouse aan te sluiten en blijven ons bestaande klantenbestand ondersteunen en uitbreiden met nieuwe accounts", aldus Otto van Linder, Managing Director van Nebu.

Over Enghouse

Enghouse is een Canadees, beursgenoteerd bedrijf (TSX: ENGH) dat oplossingen voor bedrijfssoftware levert die gericht zijn op werken op afstand, visuele computers en communicatie voor de volgende generatie software-defined networks (SDN). De tweeledige groeistrategie van het bedrijf is gericht op interne groei en overnames die tot op heden werden gefinancierd uit operationele kasstromen. Het bedrijf heeft een uitstekende financiële situatie, heeft geen langlopende schulden en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de "Interactive Management Group" en de "Asset Management Group". Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com .

Over Nebu

Nebu BV is leverancier van systemen en oplossingen voor marktonderzoek. Via het geïntegreerde multi-mode dataverzamelings- en panelbeheerplatform kunnen organisaties meningen en gedragspatronen beoordelen en evalueren en deze vertalen in scherpe inzichten om de prestaties van merken en media te stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.nebu.com .

Contactinformatie: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

