Enghouse Systems neemt SaaS-aanbieder VoicePort over

Overname biedt selfservice-oplossingen voor klanten van mediabedrijven

MARKHAM, ONTARIO en ROCHESTER, NY, 7 september 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) heeft de zakelijke activa van VoicePort LLC, een leverancier van SaaS geautomatiseerde oplossingen in Rochester, New York, overgenomen.

De producten van VoicePort verbeteren de klantervaring voor mediabedrijven met klanten die abonnementen hebben. Het bedrijf levert geautomatiseerde, configureerbare en geïntegreerde selfservice-software aan zijn klanten. De VoicePort-software zorgt voor een naadloze klantervaring en kan op elk apparaat worden gebruikt.

VoicePort-producten omvatten in- en uitgaand IVR en AI-aangedreven chatbots, en bieden ook volledige webchat-faciliteiten. De producten zijn ontworpen om volledig te worden geïntegreerd en te werken binnen de organisatie en ondersteunende systemen van de klant.

VoicePort staat bekend om zijn innovatieve productaanbod, dat is ontworpen om circulatiebedrijven te helpen de kosten te verlagen en de klantervaring en het behoud van klanten te verbeteren. Marketing-, verkoop- en klantenserviceteams gebruiken VoicePort-software om de verkoop te verbeteren en duurzame relaties op te bouwen met de hedendaagse consument, die altijd actief en altijd verbonden is.

"VoicePort biedt een oplossing die specifiek is ontworpen voor de mediasector", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "We zullen de VoicePort-oplossing combineren met het CCaaS-product van Enghouse om deze sector een meer uitgebreide en geïntegreerde oplossing te bieden. "We zijn zeer verheugd om de klanten, medewerkers en partners van VoicePort bij Enghouse te verwelkomen."

Over Enghouse

Enghouse is een Canadese beursgenoteerde onderneming (TSX: ENGH) die oplossingen voor bedrijfssoftware biedt die zich richten op contactcentra, videocommunicatie, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbare veiligheid en de transitmarkt. Enghouse heeft een tweeledige groeistrategie die zich richt op interne groei en overnames, die worden gefinancierd via operationele kasstromen. Het bedrijf heeft geen externe schuldfinanciering en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: The Interactive Management Group en the Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van het bedrijf op www.enghouse.com.

Over VoicePort

VoicePort LLC is een leverancier van geautomatiseerde, configureerbare en geïntegreerde software bedoeld voor customer selfservice. De producten, met inbegrip van de in- en uitgaande IVR en AI-gestuurde chatbots met tweerichtingstekstberichten, zijn ontworpen en ontwikkeld om volledig te worden geïntegreerd en naadloos te werken binnen organisaties en hun ondersteunende middelen en systemen. VoicePort staat bekend om zijn innovatie in het productaanbod dat is ontworpen om de circulatiesector te helpen niet alleen de kosten te verlagen, maar ook om klantervaring, -behoud en verkoop te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.voiceport.net.

Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited