Enghouse tekent contract van 55 miljoen dollar met Noorse regering voor de levering van een systeem voor dringende medische hulpverlening

Nieuw systeem verbetert en versterkt Noorse openbare veiligheidsinfrastructuur

MARKHAM, ON, 23 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) kondigde vandaag aan dat het een contract heeft ondertekend met de Noorse regering voor de levering van technische oplossingen voor de Emergency Medical Communication Centers ("EMCC") van het land.

De overeenkomst ten bedrage van 55 miljoen CAD, met een looptijd van 12 jaar, werd ondertekend door Locus Solutions AS, de Noorse dochteronderneming van Enghouse, en de vier regionale gezondheidsautoriteiten. De oplossing stelt de gezondheidsautoriteiten in staat om snel hulp te bieden bij medische noodsituaties. Ze omvat de afhandeling van noodoproepen, de coördinatie van ambulances en andere eerstehulpvoorzieningen, in samenwerking met andere hulpdiensten en ziekenhuizen.

Het systeem optimaliseert de verwerking van oproepen, beheert middelen en verstrekt de operators tijdgevoelige medische begeleiding en aanbevelingen voor corrigerende maatregelen. De adviezen zullen gebaseerd zijn op real-time kritische informatie over de toestand van de patiënt, de locatie, het geschatte tijdstip van aankomst en de vereisten voor de behandeling.

De inkoopovereenkomst omvat software, diensten, ontwikkeling, testen en implementatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na de uitrol zal Enghouse Locus onderhoudssupport en doorlopend productverbeteringen blijven leveren.

"De sector van de gezondheidszorg was al langer vragende partij voor deze oplossingen. We zijn erg blij dat we deze overeenkomst nu hebben", aldus Hanne Klausen, directeur van de kliniek in Helse Bergen en voorzitter van het project.

"Het Locus Emergency Platform is de beste oplossing met de functionaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit om aan de eisen van dit project te voldoen", aldus Hroar Berge, Procurement Officer, AMK-IKT Procurement. "Het nieuwe systeem zal de vier regionale gezondheidsautoriteiten en elk EMCC een krachtig en toekomstgericht platform bieden voor de behandeling van acute incidenten. Hierdoor kunnen gezondheidswerkers beter worden toegerust om medische noodoproepen te beantwoorden en op het juiste moment de juiste hulp te bieden bij een ongeval of ziekte"

"Enghouse Locus is vereerd om geselecteerd te worden als de vertrouwde partner voor dit project", aldus Per Edvard Heyerdahl, Managing Director, Enghouse Transportation and Public Safety (Scandinavische regio). "We werken al tientallen jaren samen met de EMCC's en hebben een zeer duidelijke inzicht in hun visie en eisen. We hebben onze uitgebreide ervaring met alle hulpdiensten gebruikt en aanzienlijke investeringen gedaan in ons Locus Emergency Platform om een toonaangevend systeem van de volgende generatie te leveren"

Over Enghouse

Enghouse is een Canadees beursgenoteerd bedrijf (TSX:ENGH) dat bedrijfssoftwareoplossingen biedt voor werk op afstand, visuele gegevensverwerking en communicatie voor de volgende generatie softwaregedefinieerde netwerken. De tweeledige groeistrategie van de onderneming richt zich op interne groei en acquisities, die tot nu toe werden gefinancierd door middel van operationele kasstromen. De onderneming is goed gekapitaliseerd, heeft een nominale langetermijnschuld en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de Interactive Management Group en de Asset Management Group. Meer informatie over Enghouse is te vinden op de website van de onderneming: www.enghouse.com.

Over Enghouse Locus

Locus, een dochteronderneming van Enghouse Systems Limited, ontwikkelt sinds 1991 bedrijfskritische IT-oplossingen van hoge kwaliteit voor hulpdiensten, beveiligingsbedrijven en de transportsector. Locus is gevestigd in Sandefjord, Noorwegen en richt zich op de sector Openbare Veiligheid en Vervoer voor de Nordics markt.

Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, [email protected]

