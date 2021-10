Enghouse Telexis et Transdev Netherlands lancent le paiement sans contact

La technologie soutient la stratégie de Transdev pour améliorer l'expérience des passagers

MARKHAM, Ontario et HILVERSUM, Pays-Bas, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Telexis et Transdev Netherlands ont annoncé aujourd'hui le lancement du paiement sans contact EMV (Europay, MasterCard® et Visa®) dans le cadre des opérations de Transdev aux Pays-Bas. Les passagers des transports en commun peuvent désormais effectuer leurs paiements à l'aide de cartes de débit, de cartes de crédit et de téléphones portables sans contact.

En remplaçant à terme l'actuelle technologie néerlandaise basée sur les cartes OV-Chipkaart, la technologie EMV offrira un paiement rapide et pratique aux clients de Transdev. « Nous sommes heureux d'ajouter la fonctionnalité de paiement sans contact EMV aux opérations de Transdev aux Pays-Bas », a déclaré Toofan Otaredian, directeur général d'Enghouse Telexis. « Cette avancée améliore l'expérience des passagers et procure des avantages significatifs aux opérations de Transdev. »

Le projet soutient le projet « OV Pay », le service de paiement des transports publics néerlandais grâce à une fonctionnalité de paiement en boucle ouverte dans toutes les opérations de Transdev, y compris 6 000 points de contact des clients (validateurs). La solution EMV a été lancée dans la région de Gooi&Vechtstreek le 11 octobre 2021. En 2022, le paiement sans contact EMV sera étendu aux autres régions néerlandaises de Transdev.

Transdev est un important organisme de transport en commun aux Pays-Bas, qui assure 400 000 déplacements par jour. Elle fait partie de l'organisation mondiale Transdev, qui exploite 42 000 véhicules dans 17 pays et emploie 83 000 personnes. Aux Pays-Bas, Transdev exerce ses activités sous les marques Connexxion, Hermes et Witte Kruis et utilise des bus, des trains et des taxis.

« Nous sommes heureux d'être l'un des premiers opérateurs aux Pays-Bas à lancer la fonctionnalité de paiement EMV pour les clients », a déclaré Manu Lageirse, PDG de Transdev Pays-Bas. « Nous avons été gratifiés du succès de notre récent lancement avec Enghouse Telexis. L'application des paiements EMV à l'échelle du système soutiendra nos efforts visant à rendre le paiement client plus pratique pour les clients de nos services de transport en commun aux Pays-Bas. »

La demande pour les paiements sans contact augmente dans toute l'Europe et est désormais la norme dans la plupart des environnements de vente au détail. « Le paiement sans contact est populaire parce qu'il allie vitesse, commodité et sécurité », a déclaré Charlotte Hogg, PDG de Visa Europe. « En outre, les cartes sans contact présentent les taux de fraude les plus bas de tous les types de paiements. »

La mise en œuvre de la solution EMV pour les opérateurs de transport en commun peut être plus complexe que dans les environnements de vente au détail. En plus des objectifs stricts de certification et de conformité qui garantissent des transactions sûres et précises, de nombreux composants doivent fonctionner de manière transparente pour offrir une bonne expérience aux passagers, y compris les validateurs, les logiciels et les systèmes de traitement dorsaux.

« Ce fut un tel plaisir de travailler avec l'équipe de Transdev sur cet important projet », a ajouté M. Otaredian. « Transdev est un opérateur innovant qui comprend que les usagers des transports en commun ont des attentes élevées en matière de commodité de paiement. »

À propos d'Enghouse Telexis

Enghouse Telexis est une unité d'Enghouse Systems Limited de Markham, dans l'Ontario. Créée en 1999, Enghouse Telexis est un fournisseur de technologies innovantes de billetterie électronique de bout en bout. Enghouse Telexis est reconnue pour ses technologies de pointe qui permettent aux agences et aux opérateurs de transport d'améliorer l'expérience des passagers et de réduire les coûts grâce à des solutions indépendantes du matériel. Adaptée aux besoins de chaque client, Enghouse Telexis fournit des solutions expertes en matière de collecte automatisée du prix du ticket (AFC), de ventes et de services, et de solutions de back-office. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.telexis.nl.

À propos de Transdev Nederland

Transdev Nederland est l'une des plus grandes entreprises de mobilité des Pays-Bas. Elle fait partie d'une grande organisation internationale qui compte plus de 80 000 collaborateurs. Elle transporte chaque jour des millions de personnes sur cinq continents différents.

En collaboration avec ses clients et partenaires, Transdev est au service de leurs voyageurs, clients et patients. Aux Pays-Bas, l'entreprise est connue sous le nom de Transdev, mais elle exerce des activités sous des marques connues telles que Connexxion, Hermes, Breng, Witte Kruis et Connexxion Taxi Services. Bus, trains, taxis, ambulances et navettes autonomes : les véhicules de Transdev et ses plus de 6 000 employés sont présents dans tout le pays. Une part croissante de cette flotte est constituée de véhicules à émission zéro (ZE), qui deviendront à terme la flotte de bus et de taxis entièrement sans émissions de la société.

