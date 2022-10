Enghouse Transportation e Transdev lançam pagamentos sem contato em toda a Holanda

MARKHAM, ON, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Telexis Solutions (uma divisão da Enghouse Transportation) e a Transdev (uma das maiores empresas de mobilidade da Holanda) estão implementando pagamentos sem contato para os serviços operados pela Connexxion em várias regiões da Holanda. Uma das subsidiárias da Transdev, a Connexxion, apresentou este novo método de pagamento em todos seus veículos nas regiões de Amstelland-Meerland e Haarlem-IJmond.

A Telexis Solutions está tornando as viagens mais simples e acessíveis para os clientes da Transdev. Os clientes da Transdev agora podem dar entrada e fazer o pagamento sem contato de veículos usando seu cartão de débito, cartão de crédito ou celular, por meio da nova solução de cobrança automática de tarifas da Telexis. Este serviço estará disponível para mais de um milhão de clientes na região norte da Holanda.

Mark Thoma, gerente comercial da Transdev, comentou:

"Nossa solução de cobrança de tarifas automatizada facilita o uso do transporte público sem a necessidade de compra de um OV-chipkaart ou bilhete separado. Em vez disso, os clientes podem entrar em ou sair de veículos como e quando precisarem. A conveniência do cliente é o foco principal da nova solução de pagamento."

A facilidade de pagamento é um pré-requisito essencial para um sistema de transporte integrado eficiente. Espera-se que a nova solução de cobrança de tarifas aumente o número de clientes ocasionais da Connexxion nas regiões de Amstelland-Meerland e Haarlem-IJmond, além de simplificar o acesso para os passageiros regulares. Também é provável que os visitantes estrangeiros achem o novo sistema de tarifas mais fácil de usar.

"Nossa parceria de sucesso com a Enghouse Transportation nos permitiu implementar pagamentos da Europay, Mastercard e Visa (EMV) em nossa sexta região", acrescentou Mark Thoma, da Transdev. "Estamos orgulhosos de ser os pioneiros na implementação nacional, o que foi possível graças à tecnologia da Enghouse."

Como resultado desta implementação, os clientes agora têm uma gama mais ampla de opções para pagar suas tarifas de viagem. Eles podem pagar com cartões sem contato do ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, SNS e ICS e também com telefones celulares e smartwatches emparelhados com os respectivos cartões de débito/crédito. Também são aceitos pagamentos sem contato dos cartões Maestro, VPAY, Mastercard e Visa. Para a conveniência dos clientes, os métodos de pagamento atuais OV-chipkaart e com código de barras ainda estarão disponíveis.

Os clientes simplesmente aproximam seu cartão de débito/crédito sem contato, celular ou smartwatch no terminal de aceite de pagamentos (validador), sem necessidade de inserir qualquer senha, e pagam a mesma tarifa de viagem do serviço pré-pago OV-chipkaart. A tarifa total de todas as viagens realizadas durante o dia é debitada da conta bancária do cliente no dia seguinte. No caso de fundos insuficientes para pagar a tarifa, o acesso aos serviços será negado até que o cliente tenha liquidado a dívida da viagem. Os pagamentos correspondentes são exibidos nos extratos bancários do cliente, como qualquer outro pagamento. Para garantir a privacidade do cliente, os detalhes da viagem não são revelados no extrato bancário. Os clientes que desejarem verificar seu histórico de viagens detalhado podem fazê-lo on-line.

Toofan Otaredian, diretor administrativo da Enghouse Transportation, concluiu:

"Estamos muito satisfeitos por estarmos entre os pioneiros no fornecimento de pagamentos de circuito aberto EMV, tanto no mercado global quanto no setor de transporte holandês."

Sobre a Enghouse Transportation

A Enghouse Transportation é uma fornecedora inovadora de tecnologias de passagens eletrônicas que permitem às operadoras de transporte reduzir os custos e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do cliente. Com uma abordagem voltada para o cliente, a Enghouse Transportation oferece cobrança de tarifas automática, vendas e serviços, além de soluções administrativas personalizadas para as necessidades de cada cliente.

Formada em 1999, a Enghouse Transportation é uma unidade especializada da Enghouse Systems Limited de Markham, Ontário, no Canadá.

Sobre a Transdev Nederland

A Transdev Nederland é uma das maiores empresas de mobilidade da Holanda. Ela faz parte de uma grande organização internacional com operações em cinco continentes. Com uma equipe de mais de 80 mil funcionários, ela transporta milhões de pessoas todos os dias.

Na Holanda, a empresa é conhecida como Transdev. Ela opera com nomes de marca conhecidos como Connexxion, Hermes, Breng, Witte Kruis e Connexxion Taxi Services. De ônibus, trens e táxis a ambulâncias e ônibus autônomos, os veículos da Transdev podem ser encontrados em todo o país. Uma parte cada vez maior desta frota é composta por veículos com zero emissões (ZE), que, futuramente, se tornarão a frota de ônibus e táxis totalmente livre de emissões da Transdev.

Contato - Ana Stanca, Enghouse Transportation, +40 (31) 630-2905, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

SOURCE Enghouse Systems Limited