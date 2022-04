Enghouse Transportation faz parceria com Switchio para expandir oferta de pagamento a usuários de transporte público

Parceria traz experiência combinada em pagamentos eletrônicos no setor de transporte público

MARKHAM, ONTÁRIO,, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Transportation, uma unidade da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), fez parceria com a empresa de pagamentos eletrônicos Switchio (uma divisão da Monet+) para expandir sua oferta de cobrança automatizada de tarifas de transporte público.

A Enghouse Transportation, provedora estabelecida de soluções de software de cobrança automatizada de tarifas de transporte público na Holanda, Europa Central e Europa Oriental, está se expandindo para o mercado norte-americano.

"Nossa cooperação estratégica com a Switchio reforça nossa capacidade de oferecer soluções de trânsito nos Estados Unidos, Canadá e outros mercados", disse Toofan Otaredian, diretor geral da Enghouse Transportation.

"A Switchio tem pontos fortes únicos em seu portfólio de cidades inteligentes, especialmente a aceitação de cartões EMV (Europay MasterCard VISA) em transporte público e estacionamentos. A Switchio também oferece soluções modulares que permitem pagamentos rápidos e fáceis com cartões bancários EMV para sistemas de trânsito e operadores."

A Switchio está sediada na República Checa. A empresa participou dos primeiros sistemas de cartões de pagamento com chip do país. "Estamos muito satisfeitos em embarcar nesta nova colaboração com a Enghouse", disse o líder de negócios de transporte da Switchio, Jaroslav Stuchlík. "Já estabelecemos uma presença nas Américas com uma implementação bem-sucedida na Guatemala e outra está em andamento no Chile. Agora esperamos apresentar nossa solução inovadora de digitalização ao mercado norte-americano."

Sobre a Enghouse Transportation

A Enghouse Transportation é uma provedora inovadora de tecnologias de emissão eletrônica de bilhetes de ponta a ponta que também oferece às agências de trânsito e operadoras experiências aprimoradas aos passageiros e soluções de hardware e software que reduzem custos. Personalizadas para as necessidades de cada cliente, a Enghouse Transportation oferece soluções especializadas em cobrança automática de tarifas (AFC), vendas e serviços, além de sistemas administrativos. Para mais informações, acesse www.enghousetransportation.com.

Sobre a Switchio

A Switchio é uma poderosa plataforma de software que permite que os operadores de transporte público gerenciem vários pagamentos eletrônicos de ciclo aberto em uma variedade de modos de emissão de bilhetes em um único sistema. Oferecida como uma solução abrangente de marca branca para emissão de passagens de passageiros sem contato, traz economias substanciais aos operadores, ao mesmo tempo em que eleva a experiência do passageiro a novos níveis de conveniência. Além do transporte, a Switchio também tem aplicações em setores que incluem varejo, estacionamento e postos de gasolina. Em sua essência, está um switch de pagamentos seguros que oferece às empresas a capacidade de fazer parceria com o contratante e o provedor de hardware de sua escolha. Para mais informações, acesse Switchio.com.

Contato da Enghouse Transportation: Debra Hendricks, coordenadora de vendas/marketing, 905-489-0352, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

