Enghouse Transportation s'associe à Switchio pour élargir son offre de paiement client du secteur des transports en commun

Ce partenariat apporte une expertise combinée en matière de paiements électroniques pour le secteur des transports en commun

MARKHAM, Ontario, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Transportation , une unité d'Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) s'est associée à la société de paiement électronique Switchio (une division de Monet+ ) pour élargir son offre de collecte automatisée des paiements de titres de transport en commun.

Enghouse Transportation, un fournisseur établi de solutions logicielles automatisées de collecte automatisée des paiements de titres de transport aux Pays-Bas, en Europe centrale et en Europe de l'Est, se développe sur le marché nord-américain.

« Notre coopération stratégique avec Switchio renforce notre capacité à offrir des solutions dans le secteur des transports en commun aux États-Unis, au Canada et sur d'autres marchés », a déclaré Toofan Otaredian, directeur général d'Enghouse Transportation.

« Switchio possède des atouts uniques dans son portefeuille de solutions pour villes intelligentes, notamment l'acceptation des cartes EMV dans les transports en commun et les parkings. Switchio offre également des solutions modulaires qui permettent des paiements par carte bancaire EMV rapides et sans difficultés pour les systèmes de transport en commun et les opérateurs. »

Le siège social de Switchio se situe en République tchèque. La société a participé aux premiers systèmes de cartes de paiement à puce du pays. « Nous sommes très heureux d'entamer cette nouvelle collaboration avec Enghouse », a déclaré Jaroslav Stuchlík, responsable du secteur des transports chez Switchio. « Nous avons déjà établi une présence sur le continent américain avec une mise en œuvre réussie au Guatemala et une autre est actuellement en cours au Chili. Nous sommes maintenant impatients de lancer notre solution de numérisation innovante sur le marché nord-américain. »

À propos d'Enghouse Transportation

Enghouse Transportation est un fournisseur innovant de technologies de billetterie électronique de bout en bout qui offre également aux agences et aux opérateurs de transport en commun des expériences améliorées pour les passagers et des solutions matérielles et logicielles permettant de réduire les coûts. S'adaptant aux besoins de chaque client, Enghouse Transportation propose des solutions expertes en matière de collecte automatisée des paiements (AFC), de vente et de service et de systèmes de back-office. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.enghousetransportation.com .

À propos de Switchio

Switchio est une plateforme logicielle puissante qui permet aux opérateurs de transport en commun de gérer plusieurs paiements électroniques en boucle ouverte dans une variété de modes de billetterie sous un seul système. Fournie en tant que solution complète de marque blanche pour la vente de tickets sans contact, elle permet aux opérateurs de réaliser des économies substantielles tout en élevant l'expérience des passagers à de nouveaux niveaux de commodité. Outre le transport, Switchio possède également des applications dans des secteurs tels que la vente au détail, les parkings et les stations-service. Son produit central est un commutateur de paiement sécurisé qui permet aux entreprises de s'associer avec l'acquéreur et le fournisseur de matériel de leur choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Switchio.com .

Contact pour Enghouse Transportation : Debra Hendricks, coordonnatrice des ventes et du marketing, 905-489-0352, [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited