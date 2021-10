Enghouse Vidyo krijgt prijs voor beste telegeneeskundeoplossing

Telegezondheidfuncties essentieel voor de wereldwijde levering van kritieke medische diensten

MARKHAM, ON, 22 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Vidyo heeft vandaag aangekondigd dat het Best Telemedicine Solution gewonnen heeft op de Wellbeing and Quality of Life Awards, uitgedeeld door de Spaanse krant La Razón. De prijsuitreiking vond plaats op 14 oktober in Madrid.

Alexandre Miguel Franco Carinhas, Vidyo's Regional Sales Manager, nam de prijs in ontvangst van Francisco Marhuenda, Director of La Razón en Ana Pastor, voormalig minister van Volkgezondheid en Vicevoorzitter van het Parlement.

Enghouse Vidyo biedt een immersief, gebruiksvriendelijk telegezondheidsplatform om samenwerkende interdisciplinaire zorg, verbeterde patiëntresultaten en permanente kostenbesparingen te ondersteunen. De gezondheidszorgversie van het platform is flexibel en eenvoudig en biedt de betrouwbaarheid, interoperabiliteit en schaalbaarheid noodzakelijk voor de huidige gezondheidszorgomgeving. Door back-endintegraties te bieden zoals patiëntportalen, medische apparaten, EMR, patiëntmonitoring en -planning op afstand biedt de oplossing een open API om aangepaste bedrijfsoplossingen te bouwen, op maat gesneden voor Enghouse Vidyo-klanten.

Tijdens zijn acceptatiespeech bedankte de heer Carinhas het Enghouse Vidyo-team voor hun harde werk in de laatste jaren, en in het bijzonder, tijdens de moeilijke periode van de pandemie. "De kritieke telegeneeskundeoplossingen van Enghouse Vidyo zijn fundamenteel voor het verstrekken van virtuele medische diensten aan patiënten in Spanje en vele andere landen op de hele wereld," voegde hij toe.

"We zijn vereerd dat de VidyoHealth-oplossing uitgeroepen is als toonaangevend door zo'n prestigieuze wereldwijde mediaorganisatie," zei Reuben Tozman, Vice President of Product, Enghouse Interactive. "Nu Amerikaanse en wereldwijde gezondheidssystemen telegezondheidsfuncties snel aannemen als deel van een aanhoudende post-covidstrategie, is het essentieel dat gezondheidszorgmanagers de verschillen verstaan tussen platformen die boven en verder dan HIPAA-naleving staan en gaan."

Over Enghouse Vidyo

Enghouse Vidyo is een filiaal van Enghouse Systems Limited, een software- en dienstenbedrijf dat genoteerd staat op de Toronto Stock Exchange (TSX:ENGH). Enghouse Vidyo verrijkt het leven van mensen door realtime video in te bedden in digitale communicatie op de allerbelangrijkste momenten. Miljoenen mensen op de hele wereld maken elke dag visueel verbinding door middel van Enghouse Vidyo's veilige, schaalbare en cloudgebaseerde technologie en diensten. Zijn gepatenteerde platform integreert met bijna elke applicatieomgeving,netwerk en apparaat om de meest kwalitatieve ervaringen te leveren die teams versterken, vertrouwen opbouwen, relaties consolideren en de levenskwaliteit verbeteren. Meer informatie vindt u op www.vidyo.com , lees onze blog of volg ons op Twitter via @vidyo , op LinkedIn en op Facebook .

Contact : Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited

