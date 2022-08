Enghouse Vidyo lance une plateforme de soins de santé virtuelle de nouvelle génération

MCLEAN, Va., 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Vidyo, une division d'Enghouse Interactive et leader des solutions vidéo en temps réel intégrées, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit VidyoHealth, sa solution de télésanté clé en main.

Vidyo prend de l'expansion grâce à un certain nombre de nouvelles innovations et à une prolongation de son partenariat avec ViTel Net , le pionnier de l'innovation en télésanté et des soins virtuels d'entreprise.

Idéale pour les systèmes de santé qui utilisent des outils de vidéoconférence pour les gammes de services de télésanté, la nouvelle offre VidyoHealth est conçue pour rendre les visites virtuelles directes aux patients plus simples et plus efficaces pour les patients et les fournisseurs de soins. La solution offre des flux de travail entièrement structurés et des services de base comme l'intégration des DSE, la planification, les notifications et rappels automatisés, l'enregistrement et le triage des patients, l'auto-test technologique, la salle d'attente virtuelle et la conférence Vidyo entièrement intégrée.

« En tant que partenaires de longue date, Vidyo et ViTelNet continuent de briser les barrières tout en définissant l'avenir des soins virtuels évolutifs, La nouvelle offre de VidyoHealth met l'engagement des patients au premier plan grâce à une fonctionnalité intuitive qui permet aux équipes de soins de mobiliser leurs patients de manière évolutive », a déclaré Mark Noble, COO de ViTelNet.

"Enghouse Vidyo s'engage à fournir des solutions qui permettent à nos clients d'optimiser leurs processus d'affaires et notre partenariat avec ViTelNet nous permet d'aider nos clients du système de santé à exploiter des programmes de soins virtuels très efficaces," a déclaré Aaron Soroka, vice-président des opérations, Enghouse Vidyo.

À propos d'Enghouse Vidyo

Enghouse Vidyo enrichit la vie des gens en intégrant la vidéo en temps réel dans les communications numériques aux moments les plus importants. Les gens du monde entier se connectent visuellement grâce à la technologie sécurisée et évolutive de Vidyo et aux services basés sur le cloud. Sa plateforme brevetée s'intègre à pratiquement tous les environnements d'application, réseaux et dispositifs pour offrir des expériences de la plus haute qualité qui renforcent les équipes, instaurent la confiance, consolident les relations et améliorent la qualité de vie. Pour plus d'informations sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse suivante www.vidyohealth.com. Enghouse Vidyo est une division d'Enghouse Interactive, détenue par Enghouse Systems Limited.

À propos de ViTelNet

ViTelNet est un leader de l'innovation en télésanté depuis plus de 30 ans grâce à une technologie de pointe. Sa plate-forme cloud robuste simplifie les flux de travail cliniques et opérationnels tout en offrant aux cliniciens un accès à toutes les données patient avec une seule connexion. L'expérience utilisateur configurable "sans code" de ViTelNet permet la flexibilité nécessaire pour fournir des soins, rapidement et de manière rentable. Les résultats – des décisions éclairées qui favorisent une plus grande efficacité, pour de meilleures expériences et de meilleurs résultats pour les patients dans tout le continuum de soins. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vitelnet.com . .

