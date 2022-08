Enghouse Vidyo lanceert het virtuele zorgplatform van de volgende generatie

MCLEAN, Va., 3 augustus 2022 /PRNewswire/- - Enghouse Vidyo, een divisie van Enghouse Interactive en leider op het gebied van geïntegreerde realtime video-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het VidyoHealth, zijn toonaangevende telegezondheidsoplossing, gaat uitbreiden.

Vidyo breidt zich uit door een aantal nieuwe innovaties en een extensie van zijn samenwerking met ViTel Net, de pionier op het gebied van innovatie op het gebied van telegezondheidszorg en virtuele zorg voor bedrijven.

Het nieuwe aanbod van VidyoHealth is ideaal voor gezondheidszorgsystemen die gebruikmaken van videoconferentiehulpmiddelen voor telegezondheidsdiensten en is ontworpen om virtuele bezoeken aan patiënten te vereenvoudigen en voor patiënten en aanbieders efficiënter te maken. De oplossing biedt volledig gestructureerde werkstromen en kerndiensten, zoals EHR-integratie, planning, geautomatiseerde meldingen en herinneringen, inchecken en triage voor patiënten, technologie-zelftest, virtuele wachtkamer en volledig ingebedde Vidyo-conferencing.

"Terwijl inmiddels lang bestaande partners blijven Vidyo en ViTelNet hun barrières openbreken terwijl ze de toekomst van schaalbare virtuele zorg definiëren, biedt het nieuwe aanbod van VidyoHealth de mogelijkheid om de betrokkenheid van patiënten op de voorgrond te plaatsen met een intuïtieve functionaliteit die zorgteams in staat stelt om hun patiënten op een schaalbare manier te betrekken," aldus Mark Noble, COO van ViTelNet.

"Enghouse Vidyo zet zich in om oplossingen te leveren die onze klanten helpen hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en dankzij onze samenwerking met ViTelNet kunnen we onze klanten in het gezondheidssysteem ondersteunen met zeer efficiënte virtuele zorgprogramma's," aldus Aaron Soroka, Vice-President of Operations, Enghouse Vidyo.

Over Enghouse Vidyo

Enghouse Vidyo verrijkt het leven van mensen door realtime video's te integreren in digitale communicatie op de momenten die het belangrijkst zijn. Over de hele wereld zijn mensen visueel met elkaar in contact via de veilige, schaalbare technologie en op de cloud gebaseerde diensten van Vidyo. Het gepatenteerde platform kan worden geïntegreerd met vrijwel elke applicatieomgeving, netwerk en apparaat om de beste ervaringen te leveren die teams versterken, vertrouwen creëren, relaties verstevigen en de kwaliteit van het leven voor iedereen verbeteren. Meer informatie over Enghouse Vidyo is te vinden op de website van het bedrijf op www.vidyohealth.com. Enghouse Vidyo is een divisie van Enghouse Interactive, eigendom van Enghouse Systems Limited.

Over ViTelNet

ViTelNet is met baanbrekende technologie al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van telegezondheid. Het robuuste cloud-platform stroomlijnt klinische en operationele werkstromen en biedt artsen met één aanmelding toegang tot alle patiëntgegevens. De zonder code configureerbare gebruikerservaring van ViTelNet biedt de flexibiliteit die nodig is om snel en kosteneffectief zorg te bieden. De resultaten: geïnformeerde beslissingen die zorgen voor meer efficiëntie, voor betere patiëntervaringen en resultaten binnen het zorgproces. Ga voor meer informatie naar www.vitelnet.com .

