Enghouse Vidyo recebe prêmio de Melhor Solução de Telemedicina

MARKHAM, Ontário, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Enghouse Vidyo anunciou hoje que foi nomeada a Melhor Solução de Telemedicina no Prêmio de Bem-estar e Qualidade de Vida apresentado pelo jornal espanhol La Razón. A cerimônia de premiação foi realizada em 14 de outubro em Madri.

Alexandre Miguel Franco Carinhas, gerente regional de vendas da Vidyo, recebeu o prêmio das mãos de Francisco Marhuenda, diretor do La Razón, e de Ana Pastor, ex-Ministra da Saúde e atual segunda vice-presidente do Congresso.

A Enghouse Vidyo oferece uma plataforma de telessaúde imersiva e fácil de usar para oferecer suporte ao atendimento interdisciplinar colaborativo, melhores resultados ao paciente e economia de custos duradoura. A versão de atendimento médico da plataforma é flexível e simples, proporcionando a confiabilidade, interoperabilidade e escalabilidade necessárias para o ambiente atual de assistência médica. Oferecendo integrações de back-end como portais para os pacientes, dispositivos médicos, prontuário eletrônico e acompanhamento de pacientes e agendamento remotos, a solução oferece uma API aberta para desenvolver soluções empresariais personalizadas, feitas sob medida para os clientes da Enghouse Vidyo.

Durante seu discurso de aceitação, Alexandre Carinhas agradeceu à equipe da Enghouse Vidyo por seu trabalho árduo nos últimos anos e, particularmente, durante o complicado período da pandemia. "As soluções essenciais de telemedicina da Enghouse Vidyo têm sido fundamentais para oferecer serviços médicos virtuais a pacientes na Espanha e em muitos outros países do mundo", ele acrescentou.

"Estamos honrados em ter a solução VidyoHealth nomeada como líder por uma organização de mídia global de tamanho prestígio", disse Reuben Tozman, vice-presidente de produtos da Enghouse Interactive. "Em um momento em que os EUA e os sistemas mundiais de saúde estão adotando rapidamente a funcionalidade de telessaúde como parte de uma estratégia pós-Covid contínua, é essencial que os executivos da área de assistência médica analisem as diferenças entre as plataformas acima e além da conformidade com a HIPAA [Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro Saúde]."

Sobre a Enghouse Vidyo

A Enghouse Vidyo é uma subsidiária da Enghouse Systems Limited, uma empresa de software e serviços negociada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX:ENGH). A Enghouse Vidyo melhora a vida das pessoas, incorporando vídeo em tempo real nas comunicações digitais nos momentos mais importantes. Milhões de pessoas em todo o mundo se conectam visualmente por meio da tecnologia e dos serviços seguros, escaláveis e baseados em nuvem da Enghouse Vidyo. Sua plataforma patenteada se integra a praticamente qualquer ambiente de aplicação, rede e dispositivo para oferecer as experiências da mais alta qualidade e, assim, fortalecer equipes, desenvolver confiança, solidificar relacionamentos e melhorar a qualidade de vida. Saiba mais em www.vidyo.com, leia nosso blog ou siga-nos no Twitter @vidyo, no LinkedIn e no Facebook.

Contato: Sam Anidjar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Enghouse Systems Limited, [email protected]

FONTE Enghouse Systems Limited

