Enghouse Vidyo reçoit le prix de la meilleure solution de télémédecine

La fonctionnalité de la télémédecine est indispensable à la fourniture de services médicaux essentiels à l'échelle mondiale

MARKHAM, Ontario, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Vidyo a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée meilleure solution de télémédecine lors des prix Wellbeing and Quality of Life Awards présentés par le journal espagnol La Razón. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 14 octobre à Madrid.

Alexandre Miguel Franco Carinhas, directeur régional des ventes de Vidyo, a reçu le prix des mains de Francisco Marhuenda, directeur de La Razón, et d'Ana Pastor, ancien ministre de la santé et actuelle deuxième vice-présidente du Congrès.

Enghouse Vidyo offre une plateforme de télémédecine immersive et facile à utiliser pour favoriser les soins interdisciplinaires collaboratifs, l'amélioration des résultats des patients et les économies durables. La version santé de la plateforme est flexible et simple, offrant la fiabilité, l'interopérabilité et l'évolutivité nécessaires à l'environnement de soins de santé d'aujourd'hui. Offrant des intégrations back-end comme les portails de patients, les dispositifs médicaux, les DME, la surveillance et la programmation à distance des patients, la solution offre une API ouverte pour construire des solutions d'entreprise personnalisées, faites sur mesure pour les clients d'Enghouse Vidyo.

Lors de son discours d'acceptation, M. Carinhas a remercié l'équipe d'Enghouse Vidyo pour son travail acharné au cours des dernières années et, en particulier, pendant la période compliquée de la pandémie. « Les solutions de télémédecine critiques d'Enghouse Vidyo ont été fondamentales pour fournir des services médicaux virtuels aux patients en Espagne et dans de nombreux autres pays du monde », a-t-il ajouté.

« Nous sommes honorés que la solution VidyoHealth soit désignée comme leader par une organisation médiatique mondiale aussi prestigieuse », a déclaré Reuben Tozman, vice-président des produits chez Enghouse Interactive. « À l'heure où les systèmes de santé américains et mondiaux adoptent rapidement des fonctionnalités de télémédecine dans le cadre d'une stratégie post-Covid, il est essentiel que les dirigeants du secteur de la santé apprécient les différences entre les plateformes au-delà de la conformité HIPAA. »

À propos d'Enghouse Vidyo

Enghouse Vidyo est une filiale d'Enghouse Systems Limited, une société de logiciels et de services cotée à la Bourse de Toronto (TSX:ENGH). Enghouse Vidyo enrichit la vie des gens en intégrant la vidéo en temps réel dans les communications numériques aux moments les plus importants. Des millions de personnes dans le monde se connectent visuellement chaque jour grâce à la technologie et aux services sécurisés, évolutifs et basés sur le cloud d'Enghouse Vidyo. Sa plateforme brevetée s'intègre à pratiquement tous les environnements d'application, réseaux et dispositifs pour offrir des expériences de la plus haute qualité qui renforcent les équipes, instaurent la confiance, consolident les relations et améliorent la qualité de vie. Apprenez-en davantage sur www.vidyo.com , lisez notre blog ou suivez-nous sur Twitter à @vidyo , sur LinkedIn et sur Facebook .

Contact : Sam Anidjar, vice-président, développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

