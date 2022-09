ENGWE : des améliorations et des cadeaux

Explorez une nouvelle voie avec la meilleure marque de vélos électriques !

NEW YORK, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis près d'une décennie, ENGWE est à la fine pointe du design et de la performance dans l'industrie du vélo électrique. Leur modèle phare de 2022 (le X26) a récolté la somme impressionnante de 1 million de dollars sur Indiegogo en juillet. Afin de renforcer la notoriété de sa marque et d'inciter davantage de personnes à adopter un mode de vie plus sain, ENGWE s'apprête à lancer sa nouvelle édition limitée Engine Pro : Aurora (100 exemplaires).

ENGWE engine pro giveaway activity

Dans le cadre de son plus grand tirage au sort, ENGWE invite ses clients à participer au concours en visitant le site en Europe ou aux États-Unis .

En s'inspirant du principe de la puissance automatisée, ENGWE se consacre à la conception de vélos électriques uniques, de haute qualité et abordables. L'entreprise espère qu'un plus grand nombre de personnes s'engageront dans un sport personnalisé et une expérience de voyage de courte durée pour entreprendre un nouveau voyage dans la vie. En raison de sa mission – aider les gens à simplifier et rationaliser les courts trajets – les modèles de vélos électriques ENGWE ont été bien accueillis et recommandés par ses clients et les médias. Le modèle limité Engine Pro Aurora est la prochaine étape d'ENGWE en matière de déplacements écologiques. Mais plus encore, l'Aurora porte en lui une nouvelle vision et une nouvelle image de marque.

Tout comme le design de leur logo, qui présente une paire d'ailes symbolisant la liberté de poursuivre ses rêves, les couleurs vives de leur modèle Aurora encouragent également à rêver grand et à briser les barrières. Avec l'intention de produire de meilleurs produits qui aident les clients à mener une vie meilleure, le concept d'Aurora englobe le fait de rêver en grand et de s'engager dans un nouveau départ.

Dans le cadre d'une activité promotionnelle pour son nouveau vélo électrique Pro Aurora en édition limitée, ENGWE organise un tirage au sort de 100 exemplaires pour les clients qui ont toujours soutenu la marque ENGWE et sa mission.

Le tirage au sort comprendra :

1.10 Engine Pro - Vélos électriques Aurora

2. 25 grands sacs à vélo

3. 40 petits sacs à vélo

4. 25 bons de réduction ENGWE de 100 dollars

Le concours aura lieu du 26 septembre au 10 octobre.

Pour participer, il suffit de visiter le site américain ou européen d'ENGWE.

Avec les réalisations d'ENGWE dans l'industrie du vélo électrique depuis presque 10 ans, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir des vélos électriques nous réserve.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Vikey

Responsable des relations publiques d'Engwe Bike

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1907269/ENGWE_engine_pro_giveaway_activity.jpg

SOURCE ENGWE