Enhed til lyntest af IgG/IgM introduceret på det internationale marked af Hangzhou Realy

HANGZHOU, Kina, 11. maj 2020 /PRNewswire/ -- CPAFFC (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries) introducerede den 20. april 2020 en række anti-epidemiske materialer fremstillet af Hangzhou Realy Tech Co. Ltd. og donerede dem til Bangladesh, Marokko, Malaysia og Thailand. Flere kendte personer deltog i begivenheden og kom med indlæg, herunder Lin Songtian, præsident for CPAFFC, tidligere udenrigsminister Li Zhaoxing og hans kone, 4 ambassadører til Kina og Chen Guangbiao, den kendte kinesiske filantrop og iværksætter.