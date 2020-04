EnigmaSoft lança o SpyHunter for Mac para combater o aumento sem precedentes de malwares

DUBLIN, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A EnigmaSoft Limited lançou o SpyHunter for Mac, um poderoso produto de detecção e remoção de malwares, que contém tecnologias avançadas de segurança e otimização, desenvolvidas para e compatíveis com o macOS®. Apesar de a percepção comum ser, historicamente, a de que os computadores Mac® são mais seguros e não suscetíveis a ataques de malware como os sistemas Windows, isso mudou dramaticamente em anos recentes, porque a prevalência e a complexidade de malwares no Mac se expandiram exponencialmente pelo globo, de acordo com vários relatórios.

SpyHunter for Mac - ferramenta gratuita de detecção e remoção de malware

O SpyHunter for Mac é uma aplicação antimalware que foi desenvolvida de baixo para cima para equipar os usuários do Mac com as ferramentas necessárias para manter seus sistemas de computação seguros contra as ameaças de malware complexas e sempre em evolução. O scanner em múltiplas camadas do SpyHunter for Mac detecta ransomwares, cavalos de troia, vírus, botnets, adwares, programas potencialmente indesejados, vulnerabilidades, questões de privacidade (ex. cookies) e objetos desconhecidos.

O SpyHunter for Mac inclui um scanner que detecta vulnerabilidades observadas em aplicativos instalados, que podem, potencialmente, comprometer a segurança do sistema Mac e resultar em violação de dados, ataques de ransomware e outros problemas disruptivos.

Os usuários do SpyHunter for Mac podem tirar proveito de seu escaneamento de otimização, que oferece recursos fáceis de usar e que localizam e identificam arquivos grandes e/ou duplicados, que podem desperdiçar, desnecessariamente, espaço em disco. Ele também pode identificar arquivos desnecessários, tais como caches de aplicações, sobras de aplicativos e outros arquivos difíceis de localizar, que os usuários podem remover seletivamente para livrar espaço adicional no disco.

O recurso intuitivo App Uninstaller do SpyHunter for Mac fornece aos usuários uma maneira conveniente de desinstalar facilmente aplicativos indesejados. O Startup Manager do SpyHunter for Mac permite aos usuários configurar e fazer o ajuste fino das configurações de inicialização do sistema Mac, para otimizar o processo de boot do sistema e personalizar a experiência do usuário.

O SpyHunter for Mac inclui o Spyware HelpDesk, um serviço embutido 24/7 de suporte ao cliente, pessoa a pessoa, que conecta diretamente os assinantes do SpyHunter com os especialistas técnicos da equipe da EnigmaSoft, para prestar assistência na solução de problemas de malwares.

Para saber mais ou fazer o download do SpyHunter for Mac (GRÁTIS), visite https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/.

Sobre a EnigmaSoft Limited

A EnigmaSoft Limited é uma empresa privada irlandesa com escritórios e sede global em Dublin, Irlanda. A EnigmaSoft é mais conhecida pelo desenvolvimento e distribuição do SpyHunter 5 e SpyHunter for Mac, aplicativos antimalware avançados. O SpyHunter detecta e remove malware, melhora a privacidade da Internet e elimina ameaças à segurança, ao resolver problemas como malware, ransomware, cavalo de troia e outras ameaças maliciosas que afetam milhões de usuários de computador.

