EnigmaSoft lance SpyHunter for Mac pour combattre l'augmentation sans précédent de logiciels malveillants visant les systèmes Mac

SpyHunter for Mac est une application de protection contre les logiciels malveillants ayant été conçue à partir de zéro pour fournir aux utilisateurs d'ordinateurs Mac les outils nécessaires qui les aideraient à protéger leurs systèmes informatiques des menaces et des logiciels malveillants actuels devenus complexes et en constante évolution. Le scanneur multicouche de SpyHunter for Mac détecte les rançongiciels, les chevaux de Troie, les virus, les botnets, les logiciels de publicité, les programmes potentiellement indésirables, les vulnérabilités, les problèmes de confidentialité (par exemple, les cookies) ainsi que les éléments inconnus.

SpyHunter for Mac est doté d'un scanneur de vulnérabilité qui détecte les vulnérabilités signalées dans les applications installées qui pourraient potentiellement compromettre la sécurité d'un système Mac et donner lieu à des violations de données, des attaques de rançongiciels et d'autres problèmes déstabilisants.

Les utilisateurs de SpyHunter for Mac peuvent profiter de son analyse d'optimisation offrant des fonctionnalités faciles à utiliser qui détectent et identifient les fichiers volumineux et/ou les doublons occupant inutilement un espace disque précieux. Il permet également de marquer les fichiers inutiles tels que les caches d'applications, les restes d'applications et d'autres fichiers difficilement détectables que les utilisateurs peuvent supprimer de manière sélective pour libérer plus d'espace disque.

La fonctionnalité d'App Uninstaller de SpyHunter for Mac offre aux utilisateurs un moyen pratique de désinstaller facilement les applications indésirables. Startup Manager de SpyHunter for Mac permet aux utilisateurs de configurer et d'ajuster les paramètres de démarrage de leur système Mac afin d'optimiser le processus de démarrage du système et personnaliser l'expérience utilisateur.

SpyHunter for Mac inclut le Spyware HelpDesk, un service client individuel et disponible 24 h/24, 7 j/7, qui met directement en contact les abonnés de SpyHunter avec les experts techniques d'EnigmaSoft pour les aider à faire face aux menaces des logiciels malveillants.

Pour obtenir plus d'informations et télécharger SpyHunter for Mac (GRATUIT), rendez-vous sur https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société privée irlandaise dont les bureaux et le siège social international se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est principalement connu pour le développement et la distribution de SpyHunter 5 et SpyHunter for Mac, des applications anti-malware avancées. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la protection de la vie privée sur Internet et élimine les menaces de sécurité en s'attaquant à des problèmes tels que les logiciels malveillants, les rançongiciels, les chevaux de Troie et d'autres menaces qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs.

