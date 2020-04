EnigmaSoft lanza SpyHunter for Mac para luchar contra el aumento sin precedentes del malware

SpyHunter for Mac es una aplicación de tipo anti-malware diseñada desde la base para equipar a los usuarios de Mac con las herramientas necesarias para ayudar a sus sistemas informáticos a ser seguros de las actuales amenazas de malware complejas y en evolución. El escáner de múltiples capas de SpyHunter for Mac detecta los ransomware, troyanos, virus, botnets, adware, programas potencialmente no deseados, vulnerabilidades, problemas de privacidad (por ejemplo, cookies) y objetos desconocidos.