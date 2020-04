EnigmaSoft presenta su SpyHunter for Mac para combatir el aumento sin precedentes de malware en el sistema Mac

SpyHunter for Mac es una aplicación antimalware diseñada específicamente para equipar a los usuarios de Mac con las herramientas necesarias para ayudar a mantener sus sistemas informáticos seguros ante las complejas y siempre cambiantes amenazas de malware actuales. El escáner multicapa de SpyHunter for Mac detecta ransomware, troyanos, virus, botnets, adware, programas potencialmente no deseados, vulnerabilidades, cuestiones de privacidad (p.ej., cookies) y objetos desconocidos.