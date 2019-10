ENOC dévoile son pavillon pour l'Expo 2020 Dubaï : les visiteurs invités à un voyage captivant pour repenser l'énergie

S.E. Saif Humaid Al Falasi, le PDG d'ENOC Group, a déclaré : « Depuis plus de 25 ans, nous œuvrons résolument à satisfaire les besoins énergétiques du pays et à transformer le secteur de l'énergie grâce à nos activités intégrées et à notre offre de services innovante. Notre pavillon affiche une expérience innovante et entièrement immersive remettant en question la vision traditionnelle de l'énergie. Nous sommes certains de créer une expérience incontournable à l'Expo 2020 Dubaï. »

S.E. Reem Al Hashimy, Ministre d'État chargé de la coopération internationale et Directeur général d'Expo 2020 Dubaï, a déclaré : « ENOC est un acteur clé du secteur mondial de l'énergie, contribuant de façon importante au progrès des Émirats arabes unis. L'Expo 2020, la plus grande exposition mondiale du génie et des réalisations de l'humanité, constitue une scène idéale pour montrer la façon dont ENOC œuvre à façonner un avenir plus durable et innovant pour le secteur de l'énergie. »

La thématique du pavillon s'inspire de la forme des réservoirs de stockage de pétrole, avec cinq structures dont quatre « maisons », chacune racontant sa propre histoire : Découverte – ce qu'est l'énergie ; Exploitation – ce que l'énergie permet ; Collaboration – ce dont l'énergie a besoin ; et Repenser – ce que l'énergie promet. Le Pavillon disposera également de « La Ruche », un espace où les parties prenantes s'attacheront à répondre aux questions du secteur pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse.

Le pavillon est construit avec 650 tonnes d'acier et conçu pour tenir compte de l'usage qui en sera fait par la suite. Durant la visite des quatre « maisons », d'une durée de 18 minutes, les visiteurs peuvent « ressentir » l'énergie grâce à des récits audiovisuels, des expériences sensorielles, des installations cinétiques et des projections interactives. Le pavillon comportera des éléments reposant sur la durabilité, dont un revêtement de sol recyclé des aires de jeux cinétiques et la condensation provenant de la climatisation qui sera recueillie pour l'irrigation du paysage.

ENOC installera sur le site de l'Expo un nouveau concept de station-service, fondé sur l'exosquelette de la structure de l'arbre ghaf. Conçue pour être la première certifiée LEED Or de la région, elle pourrait être utilisée pour le District 2020.

