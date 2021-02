ENOC ouvre la station-service du futur à l'Expo 2020 de Dubaï

La station est la première au monde à être certifiée LEED platine. Elle est également la première de la région à intégrer une éolienne sur le réseau pour la production d'électricité et la fibre de carbone dans la construction de son auvent, avec une conception inspirée du ghaf, l'arbre national des Émirats arabes unis.

Plus de 43 000 m2/37 tonnes de fibre de carbone ont été utilisés pour construire l'armature de l'auvent comptant 133 couches. L'auvent en forme de feuille, constitué d'éthylène tétrafluoroéthylène, est entièrement protégé contre les rayons UV et la corrosion, et éclairé par plus de 3 800 modules de lumière LED. Les neuf conceptions d'arbres qui soutiennent la station ont été construites à partir de 22 500 m2 supplémentaires de fibre de carbone. Quelque 283 panneaux solaires photovoltaïques produisent 143 MWh d'énergie solaire par an et une éolienne de 25 mètres produit 12,7 MWh d'énergie éolienne par an.

Soulignant les aspirations du groupe à réinventer l'énergie (selon les termes de son slogan en anglais « Reimagine Energy »), Son Excellence Saif Humaid Al Falasi, PDG du groupe ENOC, a déclaré : « Notre rôle en tant que partenaire énergétique « intégré » officiel de l'Expo 2020 de Dubaï nous donne l'occasion de présenter notre industrie et notre pays sur la scène mondiale. La station souligne en outre notre participation à l'événement. Première mondiale en son genre à exploiter la puissance des énergies renouvelables, elle ouvre une nouvelle ère dans la vente au détail de carburant. »

La station utilise des technologies de filtration du carbone pour recycler les eaux grises pour l'irrigation et dispose d'unités d'air potable avec des techniques d'ozonation pour convertir les molécules d'eau de l'air en eau potable pour le personnel. L'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'analyse de données permettent de personnaliser les offres de vente au détail, gèrent les files d'attente et les temps d'attente au parvis, et améliorent le parcours client.

Les véhicules qui cartographient l'éclairage de surface dirigent les véhicules vers l'aire de ravitaillement, ainsi que vers les entrées et les sorties. Plus de 12 millions de puces LED illuminent les écrans numériques. Pour améliorer la sécurité, la station utilise des systèmes avancés de gestion et de jaugeage du carburant qui permettent de détecter les fuites 24 heures sur 24.

ENOC a enregistré 400 000 heures-personnes pendant le processus de construction, sans blessure entraînant une perte de temps, démontrant son engagement à respecter les meilleures pratiques en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1442116/ENOC_Service_Station_of_the_Future.jpg

