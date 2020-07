Enozo Technologies, Inc. élargit sa gamme de produits avec le nouveau EnozoWASH à plus grande échelle

Enozo s'associe à Agrify pour révolutionner l'industrie agricole afin de stopper la croissance de pathogènes et champignons indésirables sur les surfaces et les plantes biologiques

BOSTON, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Enozo Technologies, Inc., le leader mondial de produits portables de nettoyage et d'assainissement à la demande à base d'ozone, est fier d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre dans la gamme Enozo. L'EnozoWASH est un appareil de nettoyage pulvérisateur industriel développé par des génies du MIT qui utilise le procédé breveté d'Active Diamond Electrolytic Process Technology™ (ADEPT, technologie de traitement électrolytique au diamant actif) pour créer, à partir de l'eau et dans l'eau, un assainisseur à l'ozone facile à utiliser et à faible concentration. L'EnozoWASH est un résultat direct de la mission principale d'Enozo qui combine la puissance de la nature avec la science et la technologie pour soutenir une planète plus verte, des industries plus durables et des populations en meilleure santé. L'EnozoWASH se fixe à un tuyau standard ou à un pulvérisateur dorsal. Il est conçu pour 28 400 litres d'eau ozonée au total. Le nouvel EnozoWASH est disponible au prix de 1899 USD.

Le lancement du nouvel EnozoWASH comprend un partenariat dans le segment agricole avec Agrify Corporation, un développeur, en pleine expansion, de solutions de culture intérieure de qualité supérieure pour le marché du cannabis et du chanvre. « Le nouvel EnozoWASH soutient directement notre mission d'aider les horticulteurs à produire des cultures de la meilleure qualité possible, et ce, tout en protégeant leurs cultures contre les produits chimiques, les moisissures et la bactérie Fusarium tuant les cultures », a déclaré Raymond Nobu Chang, président-directeur général d'Agrify. « Nous sommes heureux de nous associer à Enozo pour les droits exclusifs sur le marché agricole. »

« L'EnozoWASH nous permet de fournir un assainisseur révolutionnaire, portable et durable pour les zones de grand volume afin d'aider à protéger les plantes biologiques ainsi que les établissements de soins de santé, les épiceries, les écoles, les maisons de retraite et bien plus encore », déclare Wayne Lieberman, président-directeur général d'Enozo Technologies, Inc.

Comment fonctionne-t-il ?

L'EnozoWASH est un nouveau générateur d'ozone aqueux portable qui s'adapte aux tuyaux d'arrosage, aux pulvérisateurs dorsaux et à d'autres sources d'eau. Tout comme les flacons pulvérisateurs EnozoPRO et EnozoHOME, l'EnozoWASH tue 99 à 99,9 % des bactéries, champignons, moisissures et autres indésirables avec une faible concentration d'ozone dans l'eau. Il suffit à l'utilisateur de charger la batterie et d'appuyer sur la gâchette pour délivrer, à la demande, de l'eau ozonée jusqu'à une quantité totale de 28 400 litres.

Pourquoi l'acheter ?

L'EnozoWASH est idéal pour une utilisation sur de grandes surfaces, notamment les sols, les murs, les espaces extérieurs, les plantes et les produits. L'EnozoWASH aide l'utilisateur à éviter l'achat de plusieurs nettoyants et assainisseurs différents. Il n'est pas nécessaire d'acheter des accessoires spéciaux, car l'EnozoWASH peut être raccordé à des tuyaux standard et à des sources d'eau propre. Il ne nécessite aucun filtre supplémentaire, aucun stabilisateur ou autre consommables coûteux. Un EnozoWASH connecté peut assainir les surfaces de travail et les zones communes des bureaux, l'intérieur des ambulances, les bureaux des écoles, les sièges des cinémas, les plantes et bien plus encore. Le pulvérisateur d'assainissement polyvalent EnozoWASH peut être utilisé soit comme pulvérisateur portable, soit incorporé dans un système de nettoyage intégré. L'EnozoWASH produit un nettoyant et un assainisseur à faible concentration d'ozone, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'évacuer une zone désignée avant ou après la pulvérisation de l'eau ozonisée produite.

Pour plus d'informations sur EnozoWASH et d'autres technologies révolutionnaires d'Enozo, visitez le site www.enozo.com.

*Tests d'assainissement de contact alimentaire selon l'AOAC 960.09 pour l'E. coli, les staphylocoques et le Fusarium.

À propos d'Enozo Technologies, Inc.

Depuis 2009, date à laquelle l'entreprise a vu le jour sous le nom d'Electrolytic Ozone, Inc., Enozo Technologies, Inc. utilise le nec plus ultra de la science, de la technologie et de l'expérience pour forger un monde meilleur. Nous développons des solutions d'ozone à la demande remplaçant les produits chimiques toxiques pour l'assainissement et le nettoyage dans les applications industrielles et domestiques afin de révolutionner la santé et la sécurité de tous. Pour plus d'informations sur Enozo Technologies, Inc. visitez le site Enozo.com.

À propos d'Agrify

Agrify est un développeur, en pleine expansion, de solutions de culture intérieure de qualité supérieure pour le marché du cannabis et du chanvre. Nos solutions de culture complètes ont été développées avec une mission en tête : aider nos clients à produire le produit de la meilleure qualité possible avec une constance et des rendements supérieurs. Agrify est une entreprise qui ne touche pas aux plantes. Pour en savoir plus, consultez le site www.agrify.com.

