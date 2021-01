Enquête : Les PDG américains débutent l'année 2021 préoccupés par les impôts, optimistes quant au commerce et désireux de retourner au bureau

NEW YORK, 15 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alors que l'année 2021 commence, une nouvelle enquête de The Conference Board révèle les principaux problèmes qui tiendront les chefs d'entreprise éveillés au cours de la nouvelle année. Les PDG américains sont plus préoccupés par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés et la réglementation accrue, mais moins par l'instabilité politique mondiale et les perturbations du commerce mondial. Et par rapport à leurs homologues internationaux, les PDG américains sont plus désireux de voir leur personnel revenir sur le lieu de travail physique. Les dirigeants américains considèrent également que la disponibilité généralisée d'un vaccin change la donne pour leurs entreprises.

L'enquête a permis d'évaluer les PDG et les cadres supérieurs du monde entier sur leurs plus grands défis commerciaux en 2021. Parmi les principaux facteurs de stress dans le monde, les répondants ont principalement cité la COVID-19, le recrutement et la fidélisation des meilleurs talents, le risque de récession, la disponibilité des vaccins et l'accélération de la transformation numérique.

L'enquête, C-Suite Challenge™ 2021, a été menée entre le 7 novembre et le 10 décembre. Plus de 900 PDG et plus de 600 cadres supérieurs ont participé à la réunion, provenant principalement de trois régions : Europe, Asie et Amérique du Nord. Voici quelques points forts et quelques réflexions :

Les défis externes en 2021 : Faits marquants

Les PDG américains pensent que la distribution de vaccins aura un impact démesuré sur leurs entreprises.

Les PDG américains : Ils considèrent la disponibilité des vaccins comme un facteur de changement, le plaçant au 2 ème rang (le plus élevé parmi les PDG du monde entier).

Ils considèrent la disponibilité des vaccins comme un facteur de changement, le plaçant au 2 rang (le plus élevé parmi les PDG du monde entier). Les PDG dans le monde entier : Parmi les PDG du monde entier, il se classe au 3 ème rang.

Parmi les PDG du monde entier, il se classe au 3 rang. Les PDG chinois : Ils le classent beaucoup plus bas, à la 9ème place.

Les PDG américains sont plus préoccupés par la réglementation et les taxes, moins par le commerce et les bouleversements mondiaux.

Plus de préoccupations concernant les taux d'imposition des sociétés : En 2020, c'était la 14 ème préoccupation des PDG américains ; en 2021, elle est passée à la 5 ème place.

En 2020, c'était la 14 préoccupation des PDG américains ; en 2021, elle est passée à la 5 place. Plus de préoccupations concernant la réglementation : En 2020, c'était leur 9 ème préoccupation principale ; en 2021, elle est passée à la 4 ème place.

En 2020, c'était leur 9 préoccupation principale ; en 2021, elle est passée à la 4 place. Moins d'inquiétude quant aux perturbations du commerce : En 2020, c'était leur 4 ème préoccupation principale ; en 2021, elle est tombée à la 7 ème place.

En 2020, c'était leur 4 préoccupation principale ; en 2021, elle est tombée à la 7 place. Moins d'inquiétude quant à l'instabilité politique mondiale : En 2020, c'était leur 4ème préoccupation principale ; en 2021, elle est tombée à la 10ème place.

Les craintes de récession : Les PDG chinois sont plus inquiets que les PDG américains face à un nouveau ralentissement.

Les PDG américains : Ils classent le risque de récession comme leur troisième préoccupation principale pour 2021.

Ils classent le risque de récession comme leur troisième préoccupation principale pour 2021. Les PDG chinois : Ils classent le risque de récession au premier rang, c'est leur principale préoccupation.

Ils classent le risque de récession au premier rang, c'est leur principale préoccupation. Les PDG dans le monde entier : Parmi les PDG du monde entier, elle se classe au 2ème rang.

Les défis internes en 2021 : Faits marquants

Accélération de l'innovation : La COVID-19 a accéléré le besoin de créativité.

Accélérer le rythme de la transformation numérique : Les PDG américains et les PDG du monde entier classent cette préoccupation au premier rang.

Les PDG américains et les PDG du monde entier classent cette préoccupation au premier rang. Améliorer l'innovation : Les PDG américains et les PDG du monde entier la classent au deuxième rang.

Alors que les craintes de récession persistent, les entreprises restent sur la défensive en donnant la priorité aux flux de trésorerie et au contrôle des coûts.

Des coûts réduits : Au niveau mondial, les PDG classent la nécessité de contrôler les coûts au 4 ème rang, tandis que les PDG américains la classent au 3 ème rang.

Au niveau mondial, les PDG classent la nécessité de contrôler les coûts au 4 rang, tandis que les PDG américains la classent au 3 rang. Améliorer les flux de trésorerie : Au niveau mondial, les PDG la classent au 6ème rang, tandis que les PDG américains la classent au 7ème rang.

Les défis de la gestion du capital humain en 2021 : Faits marquants

Retour au bureau : Les PDG américains sont les plus engagés à faire revenir les travailleurs.

Ramener les travailleurs dans l'espace de travail physique : Parmi les PDG du monde entier, ce défi se classe au 9ème rang ; les PDG américains le classent au 3ème rang.

Le travail à distance se stabilise : Peu de PDG envisagent d'augmenter ou de réduire encore leur personnel à distance.

Augmenter le nombre de travailleurs à distance : Au niveau mondial, les PDG le classent au 17 ème rang ; les PDG américains le classent également au 17 ème rang.

Au niveau mondial, les PDG le classent au 17 rang ; les PDG américains le classent également au 17 rang. Diminuer le nombre de travailleurs à distance : Au niveau mondial, les PDG le classent en dernier, à la 21ème place ; les PDG américains le classent au 18ème rang.

Le talent règne en maître : Recruter et retenir les meilleurs et les plus brillants reste la première priorité.

Recruter et retenir les meilleurs talents : Quelle que soit la localisation ou la taille d'une entreprise, attirer et retenir les meilleurs talents est la première priorité des PDG et autres cadres supérieurs dans le monde en 2021. C'était également le cas en 2020.

L'héritage de la COVID-19 : Les PDG classent les impacts à long terme de la pandémie

La réduction des voyages d'affaires est susceptible de perdurer.

Les PDG américains : Ils classent la réduction des voyages d'affaires comme le deuxième impact à long terme le plus probable de la COVID-19.

Ils classent la réduction des voyages d'affaires comme le deuxième impact à long terme le plus probable de la COVID-19. Les PDG dans le monde entier : Ils classent ce scénario comme l'impact à long terme le plus probable.

Mon bureau de travail va-t-il se rétrécir ? Les PDG américains s'attendent à une réduction de l'espace de bureau.

Les PDG américains : Ils classent la réduction de l'espace de bureau comme l'impact à long terme le plus probable de la COVID-19.

Ils classent la réduction de l'espace de bureau comme l'impact à long terme le plus probable de la COVID-19. Les PDG dans le monde entier : Ils classent ce scénario comme le 5ème impact le plus probable à long terme.

Les PDG s'attendent à ce que l'automatisation s'accélère.

Les PDG américains : Ils classent l'automatisation accrue des tâches comme le troisième impact à long terme le plus probable de la COVID-19.

Ils classent l'automatisation accrue des tâches comme le troisième impact à long terme le plus probable de la COVID-19. Les PDG dans le monde entier : Ils classent ce scénario comme le deuxième impact à long terme le plus probable.

Commentaire sur les résultats de l'enquête

Rebecca Ray, Ph.D., Vice-présidente exécutive, capital humain, The Conference Board

« En 2021, un modèle hybride avec un mélange de travailleurs sur site et à distance sera probablement la nouvelle norme. Dans cet environnement, comme de nouveaux employés rejoignent les équipes et ont peu de contacts personnels avec les membres des équipes existantes, les dirigeants devront s'assurer que tous ont un sentiment d'appartenance. Les organisations devraient prendre une pause pour se poser la question : La culture que nous avions, et que nous voulons peut-être préserver, est-elle la bonne pour ce nouvel environnement ? »

Dana Peterson, économiste en chef, The Conference Board

« Alors que les PDG continuent de s'inquiéter d'un éventuel ralentissement, 2021 est sur le point d'être la lumière au bout du tunnel de la pandémie. Dans la plupart des régions, en particulier aux États-Unis, les PDG estiment que la distribution d'un vaccin efficace aura un impact significatif sur leurs activités cette année. La diffusion des vaccins COVID-19 apportera, entre autres avantages, une plus grande clarté et prévisibilité en ce qui concerne la planification et les opérations à court terme. »

Chuck Mitchell, directeur exécutif de la qualité du contenu, The Conference Board

« La crise actuelle signifie que le luxe de disposer d'un délai d'un an pour se transformer numériquement n'existe plus. L'investissement dans la technologie numérique n'est qu'une pièce de ce puzzle. La culture organisationnelle, le leadership éclairé et le talent créeront en fin de compte un avantage concurrentiel durable. La reprise nécessitera de trouver le bon équilibre entre la conservation des liquidités et l'investissement dans l'innovation nécessaire pour réussir dans un nouveau paysage commercial. »

Ataman Ozyildirim, chaire de recherche mondiale, The Conference Board

« Au-delà de la réduction des voyages d'affaires, de la modification du paysage des espaces de bureaux commerciaux et de l'automatisation accrue des tâches, les PDG estiment que la nécessité de s'attaquer à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales sera l'un des héritages les plus probables à long terme de la COVID-19. Pendant la pandémie, de nombreux décideurs politiques et entreprises ont appris qu'une chaîne d'approvisionnement fortement optimisée manquait souvent d'agilité pour remplacer les sources d'approvisionnement alternatives. Alors que les inquiétudes concernant les perturbations du commerce mondial ont récemment diminué, la pandémie mondiale a mis en évidence de nouvelles vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement. »

