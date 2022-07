Enscape für Mac jetzt verfügbar für SketchUp

Als direktes Plug-in für die Modellierungssoftware können Architekten und Designer von einem integrierten Workflow profitieren, der Visualisierung und Design nahtlos verbindet. Damit können sie Modelle schnell in 3D-Erlebnisse verwandeln, Designiterationen effizienter durchführen und Teams, Partnern und Kunden ihre Vision ganz einfach mitteilen. So bleibt mehr Zeit übrig, um sich auf den Entwurf großartiger Designs zu konzentrieren.

„Die Veröffentlichung von Enscape für Mac bringt jetzt einen wirklich integrierten Real-time-Visualisierungs-Workflow in die Mac-Plattform. Viele Kunden haben durch unser Open-Beta-Programm bei der Entwicklung dieses Produkts mitgewirkt. Sie freuen sich jetzt, die Wahl zwischen zwei großartigen Plattformen zu haben: Windows und Mac", sagte Petr Mitev, Vice President, Visualization Product Group bei Enscape.

„Wir sind begeistert, dass unsere SketchUp-Nutzer jetzt von dieser beliebten Real-time-Rendering-Software auf der Mac-Plattform profitieren können. Die Mac-Version von Enscape lässt sich direkt in SketchUp integrieren. Kein Synchronisieren, Importieren oder Exportieren ist erforderlich. Wir wissen, dass unsere Mac-Nutzer sich freuen, ihre Modelle nun auch in Echtzeit nahtlos entwerfen und visualisieren zu können", sagte Hugh McEvoy, Director of Strategy and Business Development bei Trimble.

Verfügbare Features und Funktionen

Die erste Version von Enscape für Mac für SketchUp 2021 und 2022 beinhaltet folgende Funktionen:

Real-time-Visualisierung – Visualisieren Sie Modelle im Enscape-Rendering-Fenster in Echtzeit.

Real-time-Walkthrough – Navigieren Sie im Flug- oder Lauf-Modus durch virtuelle Projekte.

Export-Funktionen – Exportieren und teilen Sie Design-Ideen mit Standbild-Renderings, 360-Grad-Panoramen und Web-Standalone-Optionen.

Visuelle Einstellungen – Nutzen Sie diverse Einstellungen für Atmosphäre, Standbild, Video und Rendering, um den perfekten Look zu schaffen.

Material-Editor – Mit Height-Maps und angepassten Texturen sorgen Sie dafür, dass Ihre Visualisierungen noch realistischer wirken.

Synchronisierte Ansichten – Sie können einstellen, dass im Enscape-Rendering-Fenster dauerhaft dieselbe Ansicht wie in Ihrem Projekt zu sehen ist.

Enscape-Asset-Library – Wählen Sie aus über 3.000 hochwertigen, Low-Poly 3D-Modellen aus, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen können.

Ansichten verwalten – Sie können Ansichten speichern, um diese schnell zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen zu können. So können sie es nahtlos von seinen besten Seiten präsentieren.

Batch-Rendering – Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Ansichten nicht einzeln, sondern in Batches rendern.

Panoramatour – Erstellen Sie geführte Touren durch Panoramagalerien, um Ihre Design-Ideen bestmöglich zu kommunizieren

Sprachunterstützung – Enscape für Mac ist in den folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Französisch, Polnisch und Niederländisch.

Um Enscape für Mac in Aktion zu sehen, sehen Sie sich dieses Video an oder melden Sie sich für das bevorstehende Webinar am 3. August 2022 an.

Für Informationen über Integrationen in weitere CAD-Software-Lösungen und Neuigkeiten zu Feature-Updates, abonnieren Sie den Enscape für Mac Newsletter.

Fragen Sie eine kostenlose Ausbildungslizenz für Studierende und Lehrkräfte an.

Um mehr Informationen und Preise zu erhalten, besuchen Sie die Enscape-Website unter Enscape3d.com/de.

Über Enscape

Enscape entwickelt Software für hochwertiges Real-time-Rendering, Visualisierung und virtuelle Realität für die globale AEC-Branche (Architektur, Engineering und Bau). Dabei verbindet Enscape bisher getrennte Design- und Visualisierungsabläufe zu einem einzigen Workflow. So können Designer hochwertige Renderings auf Basis vorhandener Planungsdaten erstellen sowie Videos, Panoramabilder und VR-Simulationen einfach produzieren. Die Enscape-Software ist für Windows mit Revit, SketchUp, Rhino, Archicad und Vectorworks sowie für Mac mit SketchUp kompatibel und wird von renommierten Architekturbüros in über 150 Ländern genutzt.

Im Jahr 2022 fusionierte Enscape mit Chaos, einem Entwickler von Visualisierungstechnologien, mit denen Künstler und Designer fotorealistische Bilder und Animationen für die gesamte Kreativbranche gestalten können. Gemeinsam baut das zusammengeschlossene Unternehmen eine komplette Suite aus 3D-Visualisierungs-Tools für jeden Bedarf.

Weitere Informationen finden Sie auf enscape3d.com/de und chaos.com.

