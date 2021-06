Entain se prépare à ce que trois millions de fans à travers l'Europe fassent des paris sur l'Euro

Jusqu'à présent, ce sont les clients britanniques d'Entain qui ont placé le plus de paris. La France est le pays qui a le plus de chances de gagner, avec près de la moitié des fans britanniques qui ont misé sur les Bleus . Cette situation n'est pas différente de celle de la dernière Coupe du monde, où seulement 9 % des supporters basés au Royaume-Uni ont soutenu l'Angleterre, contre 47 % en Belgique, 39 % en Croatie et en France, 20 % en Espagne et 16 % en Allemagne qui ont parié sur la victoire de leur équipe nationale.

« La plupart des paris seront effectués après le début du championnat, et nous nous attendons à voir environ deux fois plus de fans parier sur l'Euro que lors de la dernière Coupe du monde, ce qui reflète la croissance de notre activité au cours des trois dernières années », a déclaré Jette Nygaard-Andersen, directrice général d'Entain. « Avec des offres dans la plupart des pays participants, nous sommes parfaitement placés pour offrir aux fans des expériences passionnantes. »

Pour la première fois lors d'un événement majeur de cette taille, Entain hébergera la quasi-totalité de l'activité client de ses marques européennes sur sa propre technologie*. Entain dispose ainsi d'un aperçu unique des attentes et des comportements en matière de paris des supporters de la majorité des pays participant au tournoi, que la société peut ensuite utiliser pour adapter ses offres et leurs expériences en conséquence.

Par exemple, bwin organise « King of Europe », un tournoi où les fans d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de France, de Grèce et de Roumanie peuvent choisir des équipes et s'affronter pour être les meilleurs, les cinq premiers se partageant un jackpot d'un million d'euros. Au Royaume-Uni, Ladbrokes ajoute des classements à son produit révolutionnaire 5-A-Side et le rend gratuit, ce qui permet aux fans de constituer leurs propres équipes et de s'affronter gratuitement.

Les données provenant de la base de données mondiale d'Entain, qui compte 160 millions de clients, permettent également de savoir ce qui intéresse le plus les fans et de prendre des paris en amont de l'événement. Par exemple, les paris placés par environ 1,5 million de fans de football dans les pays participants entre janvier et mai montrent :

Plus de 50 % des paris ont été placés par des supporters britanniques, qui ont été à peu près aussi nombreux à parier sur la victoire de la France que sur celle de l'Angleterre.

que sur celle de l'Angleterre. Jusqu'à présent, c'est la France qui a attiré le plus de paris pour remporter l'ensemble du tournoi (28 %), suivie de l'Angleterre (20 %) et de la Belgique (12 %).

qui a attiré le plus de paris pour remporter l'ensemble du tournoi (28 %), suivie de l'Angleterre (20 %) et de la Belgique (12 %). Parmi les supporters de tous les pays, près de la moitié (47 %) des paris, jusqu'à présent, portent sur la nation qui gagnera l'Euro, suivie par le joueur qui sera le meilleur buteur (15 %). Le deuxième pari le plus populaire auprès des fans britanniques est le score final correct de la finale.

Les différences entre pays apparaissent également lorsqu'il s'agit de parier sur les meilleurs buteurs. Sur cette mesure, les fans britanniques ont misé sur Harry Kane avec le plus de paris (23 %), légèrement devant Romelu Lukaku (22 %) - Lukaku étant le premier choix pour le meilleur buteur parmi les fans hors Royaume-Uni.

La base de données des joueurs d'Entain montre également que, de manière générale, les amateurs de football des petits pays européens sont plus susceptibles de parier sur leur équipe nationale que ceux des grands pays.

Notes aux rédacteurs

* En excluant les opérations récemment acquises de Bet.pt

À propos d'Entain plc

Entain plc (LSE: ENT) est une société du FTSE100 et l'un des plus grands groupes de paris sportifs et de jeux au monde, opérant à la fois en ligne et dans le secteur du détail. Le groupe possède un portefeuille complet de marques établies ; les marques de sport comprennent bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds et Sportingbet ; les marques de jeux comprennent CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, partypoker et PartyCasino. Le groupe possède une technologie propriétaire dans tous ses principaux produits verticaux et, en plus de ses opérations B2C, fournit des services à un certain nombre de clients tiers sur une base B2B. Le groupe a également créé une coentreprise avec MGM Resorts pour tirer parti des possibilités de paris sportifs et de jeux aux États-Unis, par le biais de BetMGM. Entain fournit la technologie qui alimente BetMGM ainsi que des jeux et produits exclusifs, spécialement développés dans ses studios de jeux internes. Le Groupe est résident fiscal au Royaume-Uni et possède des licences sur un total de 27 marchés réglementés. Entain est un leader en matière d'ESG, membre du FTSE4Good, du DJSI et est noté AA par MSCI.

Pour plus d'informations, consultez le site web du groupe : www.entaingroup.com .

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7_djLf3PulU

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xGGgGpglL58

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1529830/Entain_PLC_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1529832/Entain_PLC_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1529831/Entain_PLC_3.jpg

Related Links

https://entaingroup.com



SOURCE Entain PLC