Entdecken Sie die nächste Auflösung in der Medizin - Polaris Biology veröffentlicht Starion™, das Massenzytometer der nächsten Generation

Das Massenzytometer der nächsten Generation hat mit seiner hohen Durchsatzleistung und der Erfassung des gesamten Spektrums für die gleichzeitige Analyse von mehr als 40 Parametern bei einer Einzelzellauflösung eine Revolution in der Branche eingeleitet. Eine solche Auflösung wird durch die Markierung mit Metallisotopen erreicht, die eine minimale Signalüberlappung bei der Prüfung ermöglicht, wodurch die Notwendigkeit einer Kompensation entfällt. Dank seiner effizienten Barcoding-Technologie ist er in der Lage, 120 Einzelproben in einem Assay zu analysieren. Dies ist ein enormer Fortschritt gegenüber der traditionellen fluoreszenzbasierten Durchflusszytometrie und macht sie ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, an Universitäten und in der wissenschaftlichen Forschung.