Entenda o que se deve levar em consideração na hora de comprar um hidratante para pele oleosa

SÃO PAULO, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A hidratação é fundamental para todos os tipos de pele e especialmente para a parcela da população que lida com a pele oleosa. A aparência brilhosa, a produção de sebo e o surgimento de cravos e espinhas são algumas das dificuldades que podem ser combatidas deixando a pele sempre bem cuidada e hidratada.

No entanto, na hora de escolher o creme hidratante, é preciso levar algumas questões em consideração, que vão desde a textura até a composição do produto escolhido. Isso porque, caso o produto não seja o mais adequado, a pele oleosa pode sofrer algumas consequências não desejáveis, podendo até aumentar a oleosidade.

Por isso, é importante escolher um hidratante com todos os cuidados e ativos voltados para o controle da oleosidade. Sobre a textura, a dermatologista Dra. Valéria Franzon (CRM – PR 20510) explica que "o ideal é que o produto contenha textura leve e não gordurosa. Além disso, produtos com efeito matificante ajudam a disfarçar os poros dilatados e deixar a pele com uma aparência mais saudável".

"Outra característica interessante para peles oleosas são ativos que possuam ação antioleosidade", explica a Dra. Valéria. Cetaphil® desenvolve produtos para atender às necessidades específicas de cada tipo de pele. A linha Cetaphil® Pro AC Control é composta por uma espuma, Cetaphil® Pro AC Espuma de Limpeza, que limpa sem ressecar e acalma a pele irritada pelo tratamento da acne, e pelo hidratante Cetaphil® Pro AC Control Loção Hidratante FPS 30 que repara a barreira cutânea e prepara a pele para o tratamento da acne, enquanto equilibra a oleosidade e protege a pele dos raios ultravioletas.

Vale lembrar que mesmo as peles oleosas possuem diferenças entre si, e, portanto, necessidades especiais. Por isso, é sempre preciso ouvir o dermatologista, que vai indicar os cuidados adequados para cada caso.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com e https://www.cetaphil.com.br/.

