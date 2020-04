Entenda um pouco sobre o tumor de Wilms (nefroblastoma)

SÃO PAULO, 3 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- O tumor de Wilms, também conhecido como nefroblastoma, é um tipo especifico de câncer dos rins, que ocorre principalmente em crianças. A causa principal do nefroblastoma é desconhecida; no entanto, algumas crianças podem apresentar uma anomalia genética específica que aumente o risco de desenvolverem esse tumor. Outro fato, é que esse o nefroblastoma mais comum ocorrer em apenas um dos rins (em cerca de 5% dos casos, o tumor acontece ao mesmo tempo em ambos os rins).

Normalmente detectado quando os próprios pais observam um nódulo no abdômen da criança e a levam ao médico, o tumor de Wilms costuma não gerar dores (embora possam ocorrer). Alguns possíveis sintomas são: pouco apetite, náusea e febre.

"Na grande maioria dos casos, a cura do tumor de Wilms é muito elevada. Se o tumor estiver localizado apenas no rim, a cura acontece por volta de 85% a 95%. É essencial que os pais estejam sempre atentos ao corpo dos filhos e em eventuais mudanças ou anormalidades. Além disso, a visita periódica ao pediatra é também muito importante", detalha o Médico Urologista de Brasília – Dr. Glauco Guedes.

Por meio de um exame de imagem (ultrassonografia, exame de tomografia computadorizada (TC) ou de ressonância magnética (RM) pode se determinar a natureza e o tamanho do nódulo.

Já o tratamento pode envolver quimioterapia, cirurgia, e, ocasionalmente, radioterapia. Somente o médico urologista pode determinar o melhor tratamento para cada caso.

"O tumor de Wilms, em geral, ocorre em crianças com menos de cinco anos de idade, apesar de desenvolver ocasionalmente em crianças mais velhas; já em adultos esse tipo de tumor é bem incomum. Muitas mães me questionam se a criança já nasce com o tumor de Wilms, mas muito raramente ele se desenvolve antes do nascimento", destaca Glauco Guedes.

O Dr. Glauco Guedes é um médico cirurgião urologista que trabalha com a robótica na cidade de Brasília – DF e já operou dezenas de pacientes de todo o País. Trata-se de um urologista habilitado para operar com esse tecnológico aliado. O especialista fez aprimoramento cirúrgico no IRCAD, Instituto de Pesquisa Científica em Estrasburgo, França.

