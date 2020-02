Entente internationale de distribution : la Louisiana Public Broadcasting renouvelle sa confiance en TFO

Pari réussi pour la Louisiana Public Broadcasting (LPB) : couronnés de succès, les contenus originaux de l'entreprise médiatique publique franco-ontarienne, financée par le gouvernement de l'Ontario, Groupe Média TFO, ancrent leur présence sur les ondes de PBS Kids.

TORONTO, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- Les enfants francophones louisianais de 2 à 8 ans vont pouvoir continuer de suivre les aventures de leurs personnages TFO préférés grâce au renouvellement de l'entente de distribution entre TFO et la LPB, membre du réseau des stations PBS, l'une des entreprises médiatiques éducatives les plus respectées au monde. Cette alliance stratégique, reconfirmée pour les deux prochaines années, témoigne une nouvelle fois de l'excellence de la programmation du producteur franco-ontarien.

Diffusées pour la première fois sur PBS Kids en Louisiane le lundi 18 avril 2016, les Créations TFO offrent 7 heures hebdomadaires d'émissions en français aux louisianais, et ce jusqu'en décembre 2021.

"Fièrement éducatif et francophone, TFO est heureux de contribuer à l'épanouissement des communautés francophones minoritaires au Canada mais aussi dans le reste du monde. Nous nous donnons pour mandat de promouvoir le fait français, sans frontières. Avec le renouvellement de ce partenariat de diffusion avec la LPB, nous souhaitons que l'héritage francophone de la Louisiane soit célébré et qu'il résonne pour les nouvelles et les futures générations."

- Éric Minoli, Directeur général des opération, Groupe Média TFO

Les Créations TFO transmettent à leurs publics des compétences, des valeurs et des habiletés indispensables pour grandir et devenir des citoyens du monde éclairés. Alignée avec les priorités du ministère de l'Éducation de l'Ontario et du curriculum de la province, l'audacieuse programmation de langue française de TFO accompagne les enfants et les jeunes dans leur construction identitaire, notamment comme francophones vivant en milieu minoritaire.

"Depuis leurs débuts sur le réseau LPB, les émissions éducatives de TFO enrichissent la culture française des jeunes louisianais. Nous sommes très fiers de pouvoir offrir des expériences uniques et ludiques d'apprentissage pour les jeunes francophones et francophiles de chez nous. Nous félicitons Groupe Média TFO qui, par sa grande créativité, inspire quotidiennement les enfants."

- Beth Courtney, Président et chef de la direction, Louisiana Public Broadcasting

Avec ses contenus gages de qualité et de valeurs exemplaires pour toutes les familles, TFO se veut être un agent propulseur du fait français à l'ensemble de la société en Ontario, au Canada et à l'échelle internationale. La diffusion des Créations TFO à travers le monde participe ainsi activement à l'élargissement de la portée de la Francophonie et donne une vitrine à la culture franco-ontarienne.

Ce rayonnement international, qui permet de soutenir les apprenants et les enseignants francophones et francophiles, témoigne aussi de l'avant-gardisme et de la diversité éducative dont fait preuve l'Ontario dans l'économie du savoir.

À propos du Groupe Média TFO

Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels en français. Il propose des expériences stimulantes et des contenus primés à la pointe de l'apprentissage numérique. TFO est au service de 2 millions d'élèves et de 135 000 enseignants, enseignantes, éducateurs et éducatrices partout en Ontario et au Canada. Avec 1,2 milliard de visionnements sur ses 22 chaînes YouTube, TFO exploite la chaîne numéro un en français au Canada, Mini ABC, pour laquelle il a reçu un bouton d'Or. Ses contenus ont reçu différents prix d'Austin à Amsterdam : Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore.

À propos de Louisiana Public Broadcasting

Louisiana Public Broadcasting est le réseau de télévision publique de l'État de la Louisiane depuis 1975. Il possède des stations à Alexandria, à Bâton‑Rouge, à Lafayette, à Lake Charles, à Monroe et à Shreveport. LPB est également affilié à WLAE-TV, à La Nouvelle‑Orléans. En plus de produire des documentaires primés sur l'histoire et les peuples de la Louisiane, LPB s'attache à aider les enfants de tout l'État à développer leurs compétences en lecture et en écriture ainsi qu'en mathématiques et en sciences grâce à ses nombreuses émissions éducatives.

Pour toute question ou demande d'entrevues : Jason Viso, directeur des programmes et des contenus, Louisiana Public Broadcasting, jviso@lpb.org; Mélanie Grenier, Chef des communications corporatives, Groupe Média TFO, mgrenier@tfo.org | +1-416 968-8321

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario