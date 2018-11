Enterprise Estonia révèle que les feux de signalisation intelligents ont été élus comme solution la plus désirée à l'occasion du Congrès mondial Smart City Expo

TALLINN, Estonie, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Un sondage effectué auprès des visiteurs du Smart City Expo World Congress (Congrès mondial de l'exposition sur les villes intelligentes) à Barcelone du 13 au 15 novembre a trouvé que les gens souhaiteraient que leur ville possède un Smart Pedestrian Crosswalk (SPC, système intelligent de passages piétons) conçu par la société estonienne Bercman Technologies.

Au cours de l'exposition, il a été demandé aux gens de préciser leur position vis-à-vis de différentes solutions pour ville intelligente, comme les billets électroniques, le wifi public gratuit, les robots livreurs de paquets, le vote en ligne, les râteliers sécurisés pour vélos, la signalisation routière intelligente faisant appel à la haute technologie et l'environnement d'informations éducationnelles en ligne.

Le sondage a montré que 44 pour cent des personnes aimeraient voir dans leur ville le Smart Pedestrian Crosswalk (SPC) mis au point par la société estonienne Bercman Technologies. Le SPC de Bercman est le premier de sa catégorie dans le monde à apporter des technologies véritablement du futur aux marchés des communications entre véhicules et infrastructure routière (V2X), des algorithmes de prévision des accidents et bien plus encore.

Dévoilé à Barcelone, le SPC est le premier de nombreux produits prévus pour un système de transport intelligent coopératif. Bercman Technologies promet très bientôt des mises à jour sur d'autres produits nouveaux et intéressants ainsi que des solutions logicielles.

Kairit Sikkal, chef de la délégation estonienne à l'Expo World Congress a souligné que grâce au partenariat entre un gouvernement visionnaire, des entrepreneurs proactifs et des personnes passionnées de technologie, l'Estonie se trouve à l'avant-scène de toutes les 'e-choses', que ce soient les e-solutions, les services administratifs en ligne, le vote en ligne ou l'instruction à domicile. « Il n'y a que trois choses qui restent impossibles à effectuer en ligne en Estonie : se marier, divorcer et acheter ou vendre une maison. »

38 pour cent des visiteurs à la Smart City World Expo voudraient utiliser l'écosystème de formation en ligne BeEd créé par l'équipe SchoolOS en collaboration avec des partenaires de Malaisie (BEED Adventures) et 34 pour cent voudraient voter en ligne.

À propos d'Enterprise Estonia

Enterprise Estonia fait la promotion des entreprises et des politiques régionales en Estonie. C'est l'une des plus grandes institutions au sein du système national de soutien à l'entrepreneuriat auquel elle apporte assistance financière, conseil, occasions de coopération et formation pour les entrepreneurs, les instituts de recherche, le secteur public et le secteur à but non lucratif.

