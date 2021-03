Enterprise Ireland célèbre la Saint-Patrick en organisant plus de 50 événements commerciaux virtuels dans le monde entier et en lançant une campagne internationale sur l'innovation verte

L'agence commerciale accueillera plus de 50 événements commerciaux virtuels à travers le monde afin d'engager des partenaires internationaux et de soutenir la croissance des entreprises irlandaises au niveau international. Le premier ministre irlandais, An Taoiseach, Micheál Martin, le vice-premier ministre irlandais, An Tánaiste, Leo Varadkar et le ministre irlandais de la promotion commerciale, Robert Troy, participeront à la série d'événements virtuels avec les clients et les partenaires internationaux d'Enterprise Ireland aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, dans les régions IMEA et Asie-Pacifique pendant la période de la Saint-Patrick.

La campagne mondiale « Ready for a Green Future » se concentre sur l'agenda climatique. Alors que le monde sort de la Covid-19, il est nécessaire de mieux reconstruire, en donnant la priorité à la durabilité et en relevant les nombreux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés pour assurer une reprise verte.

La campagne présente de nombreux innovateurs verts irlandais de renommée mondiale qui relèvent des défis techniques complexes et proposent des solutions durables et à faible émission de carbone pour rendre les énergies renouvelables viables, réduire le gaspillage d'énergie dans nos villes grâce à des technologies intelligentes, réduire les déchets agricoles et rendre la construction plus propre.

Vidéo de la campagne Ready for a Green Future: https://youtu.be/2bfGAtoVsHI

Parmi les entreprises irlandaises figurant dans la campagne, citons :

La technologie innovante d'alimentation des régimes de KEENAN ouvre la voie aux exploitations agricoles de toutes tailles pour qu'elles s'inscrivent dans une économie circulaire en maximisant l'efficacité, en éliminant les déchets et en réduisant considérablement les émissions.

ouvre la voie aux exploitations agricoles de toutes tailles pour qu'elles s'inscrivent dans une économie circulaire en maximisant l'efficacité, en éliminant les déchets et en réduisant considérablement les émissions. CitySwift lutte contre la crise climatique en utilisant les données pour améliorer stratégiquement les transports publics, en rendant les modes de transport les plus durables plus efficaces et plus conviviaux.

lutte contre la crise climatique en utilisant les données pour améliorer stratégiquement les transports publics, en rendant les modes de transport les plus durables plus efficaces et plus conviviaux. Ecocem s'attaque à l'un des principaux responsables des émissions de carbone dans le monde, le ciment, en fabriquant un ciment plus écologique dont les émissions de carbone sont réduites.

s'attaque à l'un des principaux responsables des émissions de carbone dans le monde, le ciment, en fabriquant un ciment plus écologique dont les émissions de carbone sont réduites. Ocean Energy capte et convertit la puissance des vagues en électricité, après avoir mis au point le dispositif flottant d'énergie houlomotrice le plus puissant du monde.

Lors du lancement de la campagne aujourd'hui, Leo Varadkar, vice-premier ministre irlandais, Tánaiste et ministre de l'entreprise, du commerce et de l'emploi, a déclaré : « La Saint-Patrick est le jour où le monde devient vert et où nous nous rassemblons pour célébrer notre fête nationale. C'est également une excellente occasion de présenter les innovateurs verts irlandais et la contribution positive qu'ils apportent aux industries du monde entier.

« S'éloigner des combustibles fossiles et découpler les émissions du progrès économique est le plus grand défi que doit relever cette génération. L'Irlande s'engage pleinement à jouer son rôle dans l'effort mondial. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de 7 % en moyenne d'ici à 2030 et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050. La campagne « Ready for a Green Future » d'Enterprise Ireland met en lumière certaines des entreprises irlandaises les plus précoces, les pionnières qui placent la durabilité au cœur de leurs activités. Cette fête de la Saint-Patrick est le moment idéal pour mettre en valeur ces innovateurs verts et la contribution positive qu'ils apportent aux industries du monde entier. »

Message vidéo du vice-premier ministre irlandais Leo Varadkar, lançant la campagne https://youtu.be/Qs8AGMoB4-s

Julie Sinnamon, PDG d'Enterprise Ireland, a dit : « Aider les entreprises irlandaises à réduire leur empreinte carbone et à tirer parti des possibilités offertes par la transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité stratégique essentielle pour Enterprise Ireland. Alors que les entreprises irlandaises se remettent de l'impact de la Covid-19, nous devons également renforcer leur résilience et travailler avec les chercheurs et les innovateurs afin de garantir que les entreprises irlandaises sont pleinement préparées et disposent des capacités nécessaires pour relever les défis du changement climatique et des changements substantiels requis dans la société pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d'émissions, les nouvelles normes, l'évolution des préférences des consommateurs et des acheteurs.

« La recherche, l'innovation et les nouvelles technologies joueront un rôle essentiel dans l'avènement d'un avenir plus vert, à un moment où l'accent est mis sur la relance verte dans le monde, dans l'Union européenne et en Irlande. En ce jour de la Saint-Patrick, nous présentons certains des meilleurs innovateurs verts d'Irlande et des acteurs clés de notre écosystème de recherche et d'innovation, qui permettent à des secteurs tels que l'agriculture, la construction et les transports d'être plus durables, de rendre les bâtiments plus écologiques, de réduire la pollution et de soutenir la production d'énergie renouvelable. »

L'Irlande s'est classée au 5e rang du Green Future Index 2021 (MIT Technology Review), un indice qui évalue les progrès et l'engagement de 76 pays en faveur d'un avenir à faible émission de carbone. Il mesure le degré auquel leurs économies se tournent vers l'industrie, l'agriculture et la société de l'énergie propre grâce à des investissements dans les énergies renouvelables, l'innovation et la finance verte.

Les dix innovateurs verts irlandais présentés dans la campagne Ready for the Green Future sont les suivants :

Abbey Machinery contribue à la réduction des émissions de carbone grâce à des technologies agricoles innovantes.

Keenan promeut la durabilité de l'agriculture grâce à des distributeurs de nourriture avancés et efficaces.

CitySwift lutte contre la crise climatique en utilisant les données pour améliorer stratégiquement le transport public.

Cygnum propose des économies d'énergie intrinsèque pour les nouvelles constructions grâce à des méthodes automatisées de construction à ossature bois.

Davra s'associe à des entreprises pour utiliser les données afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité environnementale.

Ecocem améliore et promeut l'utilisation d'une alternative plus verte au ciment.

GridBeyond permet une décarbonisation rentable grâce à une intelligence énergétique avancée.

Hanley Energy fournit des solutions énergétiques personnalisées et efficaces aux industries les plus énergivores du monde.

Ocean Energy capte et convertit la puissance des vagues en électricité grâce à une technologie unique.

XOCEAN exploite un véhicule sans équipage, respectueux de l'environnement, pour collecter des données marines avec 1 000 fois moins d'émissions qu'un navire ordinaire.

Pour plus de renseignements, visitez le site : Irlande :Ready for a Green Future - The Irish Advantage

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2bfGAtoVsHI

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Qs8AGMoB4-s

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1455309/Enterprise_Ireland_Leo_Varadkar.jpg

