Enterprise Ireland feiert den St. Patrick's Day mit über 50 virtuellen Trade Events weltweit und startet internationale Green Innovation Kampagne

Die Handelsagentur wird über 50 virtuelle Trade Events weltweit veranstalten, um internationale Partner einzubinden und das Wachstum irischer Unternehmen auf internationaler Ebene zu fördern. Irlands Premierminister, An Taoiseach, Micheál Martin, Irlands stellvertretender Premierminister, An Tánaiste, Leo Varadkar und Irlands Minister für Handelsförderung, Robert Troy, werden um den St. Patrick's Day herum an der virtuellen Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Kunden von Enterprise Ireland und internationalen Partnern in den USA, Europa, Großbritannien, IMEA und der Asien-Pazifik-Region teilnehmen.

Die internationale Kampagne „Ready for a Green Future" setzt den Schwerpunkt auf die Klima-Agenda. Der Neustart nach Überwindung der Coronakrise muss der Nachhaltigkeit Priorität einräumen und die vielen aktuellen ökologischen Probleme angehen, um einen grünen Aufschwung zu erreichen.

Im Rahmen der Kampagne werden viele weltweit führende irische grüne Innovatoren vorgestellt, die komplexe technische Herausforderungen lösen und nachhaltige und kohlenstoffarme Lösungen bereitstellen, um erneuerbare Energien rentabel zu machen, die Energieverschwendung in unseren Städten mit intelligenter Technologie zu reduzieren, landwirtschaftliche Abfälle zu verringern und das Bauen ökologischer zu machen.

Hier finden Sie das Video zur Ready for a Green Future Kampagne: https://youtu.be/2bfGAtoVsHI

Einige irische Unternehmen, die an der Kampagne teilnehmen, sind:

Die innovative Futtermitteltechnik von KEENAN ebnet landwirtschaftlichen Betrieben jeder Größe den Weg in die Kreislaufwirtschaft und verhilft ihnen zu optimaler Effizienz, eliminiert Abfälle und reduziert Emissionen deutlich.

CitySwift bekämpft die Klimakrise, indem es Daten nutzt, um den öffentlichen Nahverkehr strategisch zu verbessern und dieses nachhaltigste aller Verkehrsmittel effizienter und benutzerfreundlicher zu machen.

Ecocem nimmt sich einem der größten Klimasünder der Welt an, dem Zement, und stellt eine umweltfreundlichere Zementalternative mit reduzierten Kohlenstoffemissionen her.

Ocean Energy erfasst die Macht der Wellen und wandelt sie in Strom um. Das schwimmende Wellenenergiegerät des Unternehmens hat weltweit die größte Kapazität.

Leo Varadkar, Irlands stellvertretender Premierminister, Tánaiste und Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, erklärte heute zum Start der Kampagne: „Der St. Patrick's Day ist der Tag, an dem die Welt grün trägt und wir zusammenkommen, um unseren Nationalfeiertag zu feiern. Für uns ist es auch eine exzellente Gelegenheit, Irlands grüne Innovatoren und ihren positiven Beitrag für Industrien auf der ganzen Welt zu präsentieren.

„Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Loslösung der Emissionen vom wirtschaftlichen Fortschritt ist die größte Herausforderung für diese Generation. Irland ist fest entschlossen, seinen Teil zu den globalen Bemühungen beizutragen. Wir verpflichten uns, die Emissionen bis 2030 durchschnittlich um 7 % zu senken und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Kampagne „Ready for a Green Future" von Enterprise Ireland rückt einige der irischen Unternehmen ins Rampenlicht, die zu den Vorreitern gehören, die Nachhaltigkeit zum Kern ihres Geschäfts machen. Für uns ist der St. Patrick's Day der perfekte Zeitpunkt, Irlands grüne Innovatoren und ihren positiven Beitrag für Industrien auf der ganzen Welt zu präsentieren."

Videobotschaft von Irlands stellvertretendem Premierminister Leo Varadkar zum Start der Kampagne https://youtu.be/Qs8AGMoB4-s

Julie Sinnamon, CEO von Enterprise Ireland, sagte: „Die Unterstützung irischer Unternehmen bei der Reduzierung ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks und der Nutzung der Chancen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, ist eine wichtige strategische Priorität für Enterprise Ireland. Bei der Erholung der irischen Unternehmen nach der Coronakrise müssen wir auch ihre Widerstandsfähigkeit aufbauen. Wir arbeiten mit Forschern und Innovatoren zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die irischen Unternehmen umfassend vorbereitet sind und über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Die gesamte Gesellschaft muss bedeutende Veränderungen vornehmen, um die nationalen und EU-Emissionsziele, neue Normen und veränderte Verbraucher- und Käuferpräferenzen zu erfüllen."

„Forschung, Innovation und neue Technologien werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, eine grünere Zukunft zu ermöglichen. Aktuell liegt der Fokus überall auf der Welt, in der Europäischen Union und in Irland auf einem grünen Aufschwung. Zum diesjährigen St. Patrick's Day präsentieren wir darum einige von Irlands besten grünen Innovatoren. Sie sind Schlüsselakteure in unserem Forschungs- und Innovationsökosystem und sie helfen Branchen wie der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Transportwesen dabei, nachhaltiger zu werden, Gebäude umweltfreundlicher zu gestalten, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Erzeugung erneuerbarer Energien zu unterstützen."

Irland hat den 5. Platz im (MIT Technology Review) Green Future Index 2021 belegt, einem Index, der 76 Länder hinsichtlich ihres Fortschritts und Engagements beim Aufbau einer kohlenstoffarmen Zukunft auswertet. Er ermittelt, inwieweit sich ihre Volkswirtschaften durch Investitionen in erneuerbare Energien, Innovationen und grüne Finanzierungen in Richtung einer sauberen Energieindustrie, Landwirtschaft und Gesellschaft entwickeln.

Die 10 irischen grünen Innovatoren, die in der Kampagne Ready for the Green Future vorgestellt werden, sind:

Abbey Machinery arbeitet mit innovativen Landwirtschaftstechnologien an der Reduzierung von CO2-Emissionen.

Keenan fördert die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft mit fortschrittlicher, effizienter Futtermitteltechnik.

CitySwift bekämpft die Klimakrise, indem es Daten zur strategischen Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs nutzt.

Cygnum ermöglicht Einsparungen bei der Grauen Energie von Neubauten mit seinem automatisierten Holzrahmenbauverfahren.

Davra arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Daten für mehr Effizienz und Umweltsicherheit zu nutzen.

Ecocem arbeitet an einer umweltfreundlicheren Zementalternative und fördert deren vermehrten Einsatz.

GridBeyond ermöglicht eine kosteneffektive Dekarbonisierung durch intelligente Energiesysteme.

Hanley Energy bietet maßgeschneiderte, effiziente Energielösungen für die energieintensivsten Industrien der Welt.

Ocean Energy nutzt mittels seiner fortschrittlichen Technologie die Kraft der Wellen und wandelt sie in Strom um.

XOCEAN betreibt ein unbemanntes, CO2-freundliches Fahrzeug, um Meeresdaten zu sammeln und verbraucht so 1000 x weniger Emissionen als ein normales Schiff.

Weitere Informationen finden Sie unter: Ireland: Ready for a Green Future - The Irish Advantage

Informationen zu Enterprise Ireland

Enterprise Ireland ist eine Organisation der irischen Regierung zur Wirtschaftsförderung und rangiert an erster Stelle in der Welt der VC-Investoren.

Sie arbeitet eng mit irischen Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, globale Märkte zu erschließen.

Wir investieren in die innovativsten irischen Unternehmen in allen Phasen ihres Wachstums und bringen sie mit internationalen Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen.

Wir sind bestrebt, erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen zwischen internationalen Unternehmen und irischen Partnern aufzubauen.

In 40 Büros weltweit beraten die Branchenexpertenteams von Enterprise Ireland internationale Unternehmen, um zu verstehen, welche geschäftlichen Anforderungen sie haben und wie sie ihnen bei der Lösung helfen können.

In der Liste der größten Risikokapital-Investoren „Pitchbook's Global Annual League Table" belegt Enterprise Ireland im Jahr 2020 den ersten Platz 1 in Europa und weltweit.

Pitchbook ist eine führende Plattform für Risikokapital (VC) und Private-Equity-Investitionen, die ein Ranking der aktivsten globalen Investoren nach Anzahl der VC-Deals erstellt. Im Jahr 2019 belegte Enterprise Ireland den ersten Platz in Europa und den zweiten weltweit bei diesem Ranking.

Enterprise Ireland investiert in innovative irische Unternehmen, die den Wandel in allen Branchen weltweit vorantreiben.

